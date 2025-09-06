Potenza e mobilità intelligente nelle offerte Geekmall, dalle centrali elettriche portatili alle e-Bike di ultima generazione

Cresce sempre più la domanda di soluzioni energetiche affidabili e di mezzi di trasporto sostenibili. Che si tratti di affrontare emergenze, vivere esperienze outdoor senza la preoccupazione della presa elettrica o muoversi agilmente in città, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nel garantire autonomia e praticità.

Le centrali elettriche portatili rappresentano un vero e proprio cambio di paradigma, offrendo potenza, versatilità e facilità di trasporto per alimentare una vasta gamma di dispositivi in qualsiasi situazione.

Parallelamente, le biciclette elettriche stanno rivoluzionando il concetto di mobilità urbana e ricreativa, combinando efficienza energetica, comfort e sicurezza avanzata.

In questo articolo vengono presentate le migliori offerte targate FOSSiBOT, Eleglide e Touroll in offerta su Geekmall, pensate per soddisfare le esigenze più diverse, dal campeggio all’uso casalingo.

Inoltre, grazie a questi coupon è possibile aumentare il risparmio:

€10 di sconto su acquisti di €100 con codice 100SET10

€20 di sconto su acquisti di €300 con codice 300SET20

€30 di sconto su acquisti di €500 con codice 500SET30

€70 di sconto su acquisti di €800 con codice 800SET70 (quantità limitata)

Centrali Elettriche Portatili FOSSiBOT

FOSSiBOT F3600 Pro 3840Wh 3600W

La centrale elettrica portatile FOSSiBOT F3600 Pro offre una capacità di 3840Wh con un potente output di 3600W, idoneo a supportare quasi tutti gli elettrodomestici di casa con un’efficienza al 99,99%. Grazie alla possibilità di collegare fino a due pacchi batteria aggiuntivi, la capacità può espandersi fino a 11520Wh, rendendola perfetta per lunghe emergenze o lavori all’aperto. Equipaggiata con 13 porte di uscita e 5 velocità di ricarica, la batteria LiFePO4 garantisce sicurezza e durata, supportata da ben 6500 cicli di ricarica. La mobilità è facilitata da ruote e maniglia retrattile in stile valigia, per un trasporto semplice e comodo.

Solitamente costa 1489 euro, ma grazie al coupon sconto FSBF3600pro da inserire nel carrello potrete portarla a casa al prezzo di 1439 euro.

FOSSiBOT F1200 1024Wh 1200W

La F1200 è la compagna ideale per gli amanti dell’avventura e del campeggio. Con una batteria da 1024Wh e potenza continua di 1200W, offre supporto energetico affidabile e compatto, pesando solo 11,5 kg. La sua ricarica rapida permette di raggiungere l’80% in soli 49 minuti, mentre le 7 porte di uscita e le 5 modalità di regolazione della ricarica offrono flessibilità. L’UPS integrato assicura continuità anche durante i blackout, con un funzionamento silenzioso a soli 60 dB.

Anche in questo caso il listino sarebbe di 399 euro, ma con il coupon sconto FSBF1200 la si porta a casa a 389 euro.

FOSSiBOT F2400 2048Wh 2400W

Con ben 2048Wh di capacità e un’uscita massima di 2400W, il modello F2400 si rivela la scelta perfetta per chi necessita di alimentare più dispositivi contemporaneamente, dai frigoriferi agli utensili elettrici, fino alle macchine da caffè.

Ricaricabile completamente in 1,5 ore tramite presa AC o pannello solare, è dotata di 13 porte e supporta modalità UPS e controllo remoto tramite app. Il sistema di gestione della ricarica a 5 livelli permette di ottimizzare la durata della batteria, offrendo un’ottima soluzione per emergenze domestiche o mobilità outdoor.

Solitamente costa 699 euro, ma grazie al coupon sconto vtkRKKvL da inserire nel carrello potrete portarla a casa a 10 euro in meno.

Biciclette Elettriche: Eleglide e Touroll

Eleglide C2

Dotata di un motore centrale da 250W con coppia di 75 Nm, questa e-bike è pensata per affrontare salite impegnative e lunghe percorrenze con facilità. Il sistema di pedalata assistita a 5 livelli e il cambio Shimano a 7 velocità garantiscono una guida fluida e personalizzata.

I freni sono a disco idraulici assicurando massima sicurezza e riducendo la distanza di frenata, mentre la forcella ammortizzata e il grado di protezione IPX4 assicurano comfort anche su terreni complessi. La batteria da 36V e 13Ah assicura un’autonomia fino a 100 km con ricarica rapida in 6,5 ore, completata da pneumatici robusti e un sistema di illuminazione conforme alle normative europee.

Costerebbe 849 euro, ma con il coupon 500SET30 sconto la si porta a casa con 30 euro in meno.

Touroll J1 Pro 27,5″

Perfetta per chi cerca un equilibrio tra potenza, sicurezza e comodità, la Touroll J1 Pro monta un motore da 250W con coppia di 45Nm e una batteria rimovibile da 36V 15,6Ah, capace di oltre 100 km di autonomia. Il cambio Shimano a 7 velocità e i freni a disco idraulici assicurano un’esperienza di guida stabile e sicura, mentre la forcella ammortizzata da 80 mm migliora il comfort. Il telaio ergonomico regolabile e il display LCD rendono questa e-bike adatta a una vasta gamma di ciclisti, con luci anteriori e posteriori certificate.

Grazie al codice sconto TORLDUVY il prezzo si riduce da 769 a 739 euro.

Touroll J1 ST Trekking

Progettata per lunghe escursioni e spostamenti urbani, la J1 ST monta un motore brushless 250W con 45Nm di coppia, batteria agli ioni di litio rimovibile da 561,6Wh e autonomia fino a 100 km. Grazie ai pneumatici da 27,5”, trasmissione Shimano a 7 velocità e sospensioni con funzione di bloccaggio, si adatta a ogni terreno. Il display LCD e la luce LED certificata StVZO completano la dotazione rendendola perfetta per città, gite e attività quotidiane.

In questo caso il coupon sconto 500SET30 vi permette di acquistarla a 689 euro.

