Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Speaker Anker Soundcore 3, 16W, 24 ore di autonomia a 39,99€
OfferteSconti speciali

Speaker Anker Soundcore 3, 16W, 24 ore di autonomia a 39,99€

Di Pubblicità
Altoparlante Anker Soundcore 3, minn

Anker SoundCore 3 è probabilmente il migliore che potete attualmente trovare nella fascia di prezzo per cui si posiziona, e con lo sconto a 39,99€, diventa un prodotto praticamente irrinunciabile.

Questa cassa promette infatti ben 24 ore consecutive di autonomia con una sola carica, è capace quindi di offrire musica di sottofondo e senza fili per un’intera giornata. Rispetto alla precedente versione Soundcore 3 ha ora due driver con diaframmi in titanio puro al 100% che estendono gli acuti fino a 40 kHz, per audio stereo da 16 W che riducono al minimo la distorsione.

Speaker Bluetooth Anker SoundCore 2: ultime ore in sconto a 37,99 euro

Inoltre è dotato di resistenza all’acqua e alla polvere IPX7 per essere utilizzato senza preoccupazioni in qualsiasi ambiente.

Tra le altre funzioni

  • App per personalizzare il suono scegliendo tra 4 modalità di equalizzazione preimpostate o crearne una personalizzata
  • Ricarica con cavo USB-C per ricaricare velocemente l’altoparlante
  • Bluetooth 5.0
  • Struttura compatta e una cinghia per mano rimovibile
  • Funzione PartyCast per collegare oltre 100 altoparlanti Soundcore

Questo speaker costa 49,99 euro, ora è sceso a 39,99 euro che è il prezzo più basso degli ultimi mesi

Click qui per comprare

Segui Macitynet su Google News

Offerte Speciali

iPad Air M3, cambia poco ma piace sempre nelle prime recensioni - macitynet.it

iPad Air M3 perfetto per scuola, lavoro e tempo libero al minimo storico, solo 519 euro

Amazon sconta al minimo l'iPad Air con processore M3. Perfetto per lavoro, scuola e intrattenimento, processore potente e compatibilità con Apple Pencil Pro. Solo 599 euro invece di 710 €
Articolo precedente
Potenza e mobilità intelligente nelle offerte Geekmall, dalle centrali elettriche portatili alle e-Bike di ultima generazione

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

OfferteSconti speciali

Speaker Anker Soundcore 3, 16W, 24 ore di autonomia a 39,99€

Di Pubblicità
Altoparlante Anker Soundcore 3, minn
Pubblicità

Anker SoundCore 3 è probabilmente il migliore che potete attualmente trovare nella fascia di prezzo per cui si posiziona, e con lo sconto a 39,99€, diventa un prodotto praticamente irrinunciabile.

Questa cassa promette infatti ben 24 ore consecutive di autonomia con una sola carica, è capace quindi di offrire musica di sottofondo e senza fili per un’intera giornata. Rispetto alla precedente versione Soundcore 3 ha ora due driver con diaframmi in titanio puro al 100% che estendono gli acuti fino a 40 kHz, per audio stereo da 16 W che riducono al minimo la distorsione.

Speaker Bluetooth Anker SoundCore 2: ultime ore in sconto a 37,99 euro

Inoltre è dotato di resistenza all’acqua e alla polvere IPX7 per essere utilizzato senza preoccupazioni in qualsiasi ambiente.

Tra le altre funzioni

  • App per personalizzare il suono scegliendo tra 4 modalità di equalizzazione preimpostate o crearne una personalizzata
  • Ricarica con cavo USB-C per ricaricare velocemente l’altoparlante
  • Bluetooth 5.0
  • Struttura compatta e una cinghia per mano rimovibile
  • Funzione PartyCast per collegare oltre 100 altoparlanti Soundcore

Questo speaker costa 49,99 euro, ora è sceso a 39,99 euro che è il prezzo più basso degli ultimi mesi

Click qui per comprare

Offerte Speciali

iPad Air M3, cambia poco ma piace sempre nelle prime recensioni - macitynet.it

iPad Air M3 perfetto per scuola, lavoro e tempo libero al minimo storico, solo 519 euro

Amazon sconta al minimo l'iPad Air con processore M3. Perfetto per lavoro, scuola e intrattenimento, processore potente e compatibilità con Apple Pencil Pro. Solo 599 euro invece di 710 €
Articolo precedente
Potenza e mobilità intelligente nelle offerte Geekmall, dalle centrali elettriche portatili alle e-Bike di ultima generazione

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.