Speaker Anker Soundcore 3, 16W, 24 ore di autonomia a 39,99€

Anker SoundCore 3 è probabilmente il migliore che potete attualmente trovare nella fascia di prezzo per cui si posiziona, e con lo sconto a 39,99€, diventa un prodotto praticamente irrinunciabile.

Questa cassa promette infatti ben 24 ore consecutive di autonomia con una sola carica, è capace quindi di offrire musica di sottofondo e senza fili per un’intera giornata. Rispetto alla precedente versione Soundcore 3 ha ora due driver con diaframmi in titanio puro al 100% che estendono gli acuti fino a 40 kHz, per audio stereo da 16 W che riducono al minimo la distorsione.

Inoltre è dotato di resistenza all’acqua e alla polvere IPX7 per essere utilizzato senza preoccupazioni in qualsiasi ambiente.

Tra le altre funzioni

App per personalizzare il suono scegliendo tra 4 modalità di equalizzazione preimpostate o crearne una personalizzata

Ricarica con cavo USB-C per ricaricare velocemente l’altoparlante

Bluetooth 5.0

Struttura compatta e una cinghia per mano rimovibile

Funzione PartyCast per collegare oltre 100 altoparlanti Soundcore

Questo speaker costa 49,99 euro, ora è sceso a 39,99 euro che è il prezzo più basso degli ultimi mesi

Click qui per comprare