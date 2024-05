PPSSPP su iPhone l’emulatore di Sony PlayStation Portable

Pubblicità

PPSSPP è probabilmente il più noto emulatore PSP al mondo. L’app, dopo aver militato per anni su praticamente qualsiasi piattaforma conosciuta è adesso disponibile anche su App Store.

Arriva su iOS ben 12 anni dopo l’iniziale rilascio sulla scena e il risultato è stato possibile solo grazie alle modifiche adoperate da Apple, che adesso consente la presenza di emulatori di console di giochi retro nello store.

La possibilità di rilasciare emulatori su App Store risale ad appena inizio aprile scorso, ma l’apertura di Apple ha già dato i suoi frutti: da allora, sullo store è arrivata un’app in grado di emulare i giochi Game Boy, C64 e Nintendo DS, mentre un’altra è in grado di riprodurre titoli PS1.

Versione gratis e a pagamento

L’app PPSSPP è gratuita da scaricare, ma come anche evidenziato da The Verge, c’è anche una versione gold da 5 dollari in arrivo. Si sa già che la versione a pagamento di PPSSPP per Android ha alcune funzionalità extra, ma principalmente serve solo a sostenere il lavoro dello sviluppatore.

E’ già possibile scaricare l’emulatore, ma al momento la versione su App Store non supporta la Magic Keyboard per iPad, perché originariamente ha abilitato la compatibilità utilizzando un’API non documentata. Inoltre, i Retro Achievements non sono ancora disponibili. Rydgård, lo sviluppatore, ha dichiarato che verranno ripristinati in futuri aggiornamenti.

Inoltre, le altre versioni dell’emulatore supportano il compilatore Just-in-time (JIT), che ottimizza il codice per farlo funzionare più fluidamente su una particolare piattaforma. Tuttavia, la versione presente su App Store non supporta tale feature e non lo supporterà neppure in futuro, salvo che Apple non cambi ancora una volta le sue regole di pubblicazione.

Rydgård ha dichiarato che i dispositivi iOS sono “generalmente abbastanza veloci” per eseguire quasi tutti i giochi PSP a piena velocità, così da non notare differenze rispetto alle controparti originali. Naturalmente, PPSSPP presente su App Store contiene solo l’emulatore, senza alcun gioco da poter utilizzare. Questo perché, ovviamente, Apple non consente la pubblicazione di ROM.

