iPhone sembra Game Boy con gli sfondi da scaricare

Gli sfondi, seppur non influiscono sulle funzionalità dello smartphone, sono una delle “caratteristiche” più sollecitate da parte degli utenti, per alcuni non passa giorno, o quasi, senza provare a dare un nuovo aspetto al proprio telefono: gli appassionati di gaming e Nintendo dovrebbero provare gli sfondi e wallpaper stile Game Boy per iPhone.

Adesso che Apple ha aperto App Store agli emulatori per retro gaming, seppur ancora con qualche dubbio e perplessità, sembra quasi naturale “dotare” il proprio iPhone di uno sfondo a tema Game Boy.

La raccolta segnalata da 9to5Mac si concentra sul caro Game Boy Advance SP, quello che si apre a conchiglia, giusto per capirsi. Peraltro i wallpaere sono ottimizzati per la Dynamic Island, così da adattarsi alla perfezione sugli iPhone più recenti della Mela.

La raccolta di nuovi sfondi è tra le più interessanti che si siano mai viste in rete, perché di fatto sembrano trasformare iPhone in un vero e proprio GBA SP: sembra quasi di poter piegare l’iPhone a conchiglia. Il designer ha incluso sfondi con 13 diverse tonalità di colore, fornendo diversi stili ispirati al NES, Famicom e Tribal.

Non solo: c’è abbastanza spazio sulla parte superiore del display per includere i widget offerti da Apple, incastonandoli perfettamente all’interno del finto schermo del GBA, così da far sembrare che ci sia qualche gioco in esecuzione. E’ possibile “incastonare” perfettamente qualsiasi widget, di qualsiasi dimensione.

Come scaricare gli sfondi

Per scaricare la collezione di sfondi Game Boy per iPhone basta partire da questo collegamento. E’ possibile ottenere i wallpaper gratuitamente, ma nel caso in cui vogliate sostenere il lavoro del designer non manca anche una pagina dove poter effettuare una donazione.

La questione emulatori su iPhone

In questi giorni si fa un gran parlare di emulatori retro gaming su App Store, anche se al momento la situazione non sembra chiarissima. Difatti, basti pensare che iGBA, emulatore per Game Boy Advance, è stato già rimosso dallo store della Mela.

Tra gli emulatori disponibili c’è Emu64 XL, emulatore di Commodore 64 per iPad e iPhone, utilizzabile – tra le altre cose – anche sui Mac con chip Apple Silicon (M1, M2, ecc.).

Rimane, invece, al momento disponibile Emu64 XL, basato sull’emulatore multipiattaforma VICE (VersatIle Commodore Emulator) che consente di caricare file .T64 e .D64 (archivi alla stregua di floppy disk).

Se cercate altri sfondi per i vostri dispositivi il collegamento da seguire è direttamente questo.