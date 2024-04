Gli emulatori di Commodore 64 e Game Boy sull’App Store

A inizio aprile 2024 Apple ha modificato alcune regole dell’App Store per gli sviluppatori e ora sono ammessi anche emulatori di giochi per iPhone e iPad. La novità riguarda il paragrafo 4.7 delle linee guida, co il quale Apple fa retromarcia sulla possibilità di proporre emulatori di console.

Tra gli emulatori disponibili c’è Emu64 XL, emulatore di Commodore 64 per iPad e iPhone, utilizzabile – tra le altre cose – anche sui Mac con chip Apple Silicon (M1, M2, ecc.).

Emu64 XL è basato sull’emulatore multipiattaforma VICE (VersatIle Commodore Emulator) e consente di caricare fioe .T64 e .D64 (archivi alla stregua di floppy disk). Un diverso emulatore è iGBA, in grado di emulare Gameboy Advance e Gameboy Color con varie possibilità di personalizzazione, funzioni per salvare lo stato, personalizzare i controlli, pritettare lo schermo con AiPlay, ecc. anche questo utilizzabile su iPad, iPhone e Mac con chip Apple Silicon.

Tutte e due le app indicano la possibilità di scaricare download senza acquisti in-app. Secondo le regole stabilite da Apple, gli emulatori devono rispettare una serie di linee-guida, inclusa la possibilità di filtrare contenuti discutibili, seguire specifiche linee guide in materia di privacy, non condividere dati legati alla privacy dell’utente con altri software.

Il concetto di emulazione è legale: si tratta di software che replicano le funzioni hardware e software di un determinato sistema; un uso popolare degli emulatori è quello che permettere l’uso di videogiochi scritti per computer o console non più in vendita o di difficile reperibilità. Quello che potrebbe non essere legale è avviare software senza disporre del software/cartuccia originale. Copie delle ROM e altri file simili (in sostanza file-immagine contenenti una copia dei dati estratti dal supporto originale) che si trovano su internet sono materiali coperto dal diritto d’autore e il loro uso potrebbe essere di conseguenza una violazione (il materiale potrebbe ancora protetto dal diritto di autore).

A questo indirizzo vi spieghiamo come rispolverare i vecchi giochu su Mac con OpenEMU.