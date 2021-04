AirTag e iPhone 12 viola, i preordini sono iniziati: aggiornato

Apple Store online in Italia e nel resto del mondo è di nuovo disponibile per dare inizio ai preordini di AirTag e anche di iPhone 12 e 12 mini nella nuova colorazione viola. Questo articolo verrà aggiornato per segnalare modifiche nelle tempistiche di consegna dei prodotti: trovate gli aggiornamenti in calce in questo articolo.

Di tutte le novità presentate da Apple durante l’evento Spring Loaded svoltosi il 20 aprile, AirTag e iPhone 12 viola sono le prime disponibili per preordini e acquisto, entrambi con prime consegne a partire da venerdì 30 aprile.

Nelle prime recensioni dagli USA il dispositivo trova tutto di Apple è apprezzato per il funzionamento super semplice, oltre che per una serie di vantaggi su misura degli utenti che già usano computer e dispositivi Apple.

Non occorrono presentazioni invece per iPhone 12 e iPhone 12 mini viola. Si tratta di uno dei migliori smartphone oggi in commercio, ora disponibile in una nuova tinta viola tenue. Sulle pagine di macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere su iPhone 12 in questo articolo, invece da qui per iPhone 12 mini. Per chi invece non vuole leggersi la recensione completa ma preferisce un riassunto di tutte le caratteristiche e funzioni degli iPhone 12 è disponibile questo riassunto.

Per il periodo che va dai preordini fino al giorno venerdì 30 aprile di inizio disponibilità, AirTag e iPhone 12 viola sono disponibili solo su Apple Store online. Per chi non ha fretta e punta a risparmiare qualcosa saranno entrambi disponibili su Amazon dopo il 30 aprile.

In Italia AirTag si può comprare a 35 euro per un solo pezzo, oppure in confezione da 4 pezzi a 119 euro a partire da questa pagina di Apple Store dalle ore 14 di venerdì 23 aprile con disponibilità a partire da venerdì 30 aprile. Funziona con iPhone 11 e iPhone 12.

Proprio come gli AirTag, anche iPhone 12 viola si può preordinare da venerdì 23 aprile da questa pagina di Apple Store online con disponibilità a partire da venerdì 30 aprile.

Per conoscere tutte le novità Apple presentate nell’evento Spring Loaded del 20 aprile è disponibile questo riassunto di macitynet, oppure più in dettaglio ai seguenti link:

Aggiornamento ore 15,49

Già pochi minuti dopo l’inizio dei preordini i tempi di spedizione indicati da Apple Store online per AirTag sono slittati prima a 5-7 giorni lavorativi, successivamente fino a 2-3 settimane. Per chi ha fretta di avere AirTag il consiglio è quello di ordinarli al più presto su Apple Store oppure valutare l’acquisto anche su Amazon che per il momento continua a indicare la disponibilità a partire dal 30 aprile.

Invece su Apple Store online i tempi di spedizioni più rapidi al momento sono quelli per AirTag senza incisione, indicati a 5-7 giorni lavorativi mentre scriviamo. Le tempistiche diventano decisamente più lunghe, fino a 2-3 settimane, quindi con consegna a maggio, per chi decide di applicare una incisione sul dispositivo. Come prevedibile invece, per ora, non si registrano variazioni nelle tempistiche di consegna di iPhone 12 e iPhone 12 mini viola.