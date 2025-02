Presa Smart TNCE in offerta lampo a meno di 1 €

Pubblicità

Volete automatizzare il controllo dell’alimentazione degli elettrodomestici che avete in casa, anche se non sono Smart? Vi basta acquistare una presa Smart e nel caso sappiate che al momento ne trovate una in offerta speciale a solo 1 €.

Si chiama TNCE ed è disponibile in due diversi modelli che differiscono per tecnologia e amperaggio, in modo da potersi adattare alle vostre diverse esigenze.

C’è infatti la versione Wi-Fi che si controlla tramite l’app Tuya senza bisogno di un gateway.

La versione Zigbee invece si integra nei sistemi domotici già esistenti che utilizzano questo protocollo e perciò può essere eventualmente combinata anche all’interno di scene e automazioni più complesse.

Oltre alla tecnologia potete scegliere anche l’amperaggio. C’è da 16 A che supporta un carico massimo di 3.680 Watt, oppure da 20 A che supporta fino a 4.400 Watt e perciò si può usare anche per collegare dispositivi con elevato assorbimento.

Esteticamente è piuttosto compatta e utilizzarla è semplicissimo: va semplicemente interposta tra la presa a parete e la spina dell’elettrodomestico che si intende controllare (utilizza presa e spina Schuko) e a quel punto sarà possibile controllarla dallo smartphone oppure anche tramite comandi vocali con Alexa e Google.

Oltre ad accenderla e spegnerla a distanza in un click dall’app è anche possibile programmarne il funzionamento ad esempio in base all’orario corrente oppure attivare un conto alla rovescia per lo spegnimento automatico.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

