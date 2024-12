Un regista per video auguri di Natale col supporto iPhone motorizzato Belkin a 109,99

Pubblicità

Avete in programma delle riunioni di famiglia virtuali per le feste? Non c’è niente di meglio del Belkin Auto-Tracking Stand Pro with DockKit, un supporto motorizzato capace di tenere il soggetto sempre al centro della ripresa, quindi perfetto per stare in contatto con qualcuno che sta a distanza, girare per la casa, muovervi avanti e indietro senza mai perdere l’inquadratura, che oggi su Amazon comprate a 109 €, il 45% in meno del suo prezzo originale.

Questo che vi presentiamo è un prodotto molto interessante e anche molto originale, fondato su una tecnologia Apple che per ora solo Belkin ha integrato nei suoi prodotti. Si tratta del framework DockKit progettato per creare dispositivi come questo.

Apple l’aveva presentato durante la WWDC 2023 e fu proprio in quell’occasione che venne messa in mostra questa tecnologia attraverso il dock di Belkin, annunciato a inizio 2024.

Il supporto Belkin di base è una stazione di ricarica che ha la particolare capacità di mantenere il soggetto al centro dell’inquadratura indipendentemente dal fatto che resti fermo o gli giri intorno.

Il tracciamento infatti permette di partecipare a una videochiamata mentre ci si sposta all’interno di una stanza, oppure di registrare una video-ricetta spostandosi da una parte all’altra della cucina e situazioni di questo tipo.

Ci riesce perché il braccio sul quale viene fissato iPhone è in grado di inclinarsi e ruotare su se stesso grazie all’ausilio di un sistema governato da un motorino elettrico, mentre per quanto riguarda la parte “intelligente” si fonda sulla componente software che legge la scena e governa il motore.

Funziona con tutti i modelli, da iPhone 12 in poi, e grazie all’accoppiamento via NFC riconosce poi tutte le fotocamere, sia quelle posteriori che quella anteriore, indipendentemente dall’orientamento del telefono, che può quindi essere agganciato sia orizzontalmente che verticalmente.

Il sistema è alimentato da una batteria che promette fino a 5 ore di funzionamento con una sola carica, perciò si può usare anche in contesti all’aperto o lontani da una presa di corrente; tuttavia se si collega il cavo, il supporto è anche in grado di sfruttare l’aggancio MagSafe per ricaricare iPhone a 15 Watt..

S quindi dell’accessorio perfetto per ogni applicazione di video comunicazione, FaceTime in primo luogo ma anche Zoom, Skype, Teams oppure per registrare video con YouTube, TikTok o Instagram. Insomma: videoconferenze, comunicazioni in video, riprese per Youtube o TickTok senza mai sbagliare un colpo e con voi sempre al centro.

Può essere molto utile anche per lezioni a distanza e sessioni di lavoro oppure per dimostrazioni pratiche dove ci si deve muovere in una stanza.

Da notare che può anche essere montato su un treppiede per migliorare l’inquadratura.

È stato lanciato solo pochi mesi fa in Italia ad un prezzo di 199,99 euro ed Apple lo vende ancora a questo prezzo. Oggi a 109 € è sceso ad un costo davvero accessibile. Comprato oggi viene spedito subito e arriva domani, in tempo per un party o auguri virtuali di Natale.

