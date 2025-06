La presa universale da viaggio Tessan costa solo 17,99 €

Pubblicità Se state per intraprendere un viaggio e volete ridurre l’ingombro di caricatori e adattatori potete comprare su Amazon a solo 17,99€ l’adattatore universale TESSAN. Questo accessorio con 3 USB-A e 1 USB-C è tra i più venduti in assoluto e anche tra i più apprezzati; consente di collegare dispositivi in più di 150 Paesi, offrendo una soluzione compatta e completa per la ricarica in viaggio. L’adattatore integra spine internazionali EU, UK, US e AU, permettendo l’uso in aree come Europa, Stati Uniti, Regno Unito, Asia, Australia e America Latina. Grazie alle sue dimensioni ridotte (7,15 x 5,5 x 5,35 cm), si adatta facilmente a borse e zaini, diventando una soluzione pratica sia per chi viaggia spesso che per chi desidera una presa multifunzione anche a casa. Le porte USB permettono di caricare fino a 5 dispositivi contemporaneamente. Le 3 porte USB-A forniscono un’uscita complessiva di 5V 2,4A, mentre la porta USB-C arriva a 5V 3A, adatta anche a smartphone recenti e tablet. La presa AC supporta fino a 2500W a 250V o 1100W a 110V, rendendolo compatibile con piccoli elettrodomestici e caricabatterie da muro. Rispetto ad altri adattatori simili che spesso offrono solo 2 o 3 porte USB, questo modello TESSAN combina versatilità e capacità di ricarica superiore in un unico dispositivo e vi serve anche per collegare non solo dispositivi da ricaricare ma anche accessori come asciugacapelli o altri caricabatterie come quelli delle fotocamere che richiedono una spina. Il prezzo di listino è di 21,99€, ma grazie al coupon e ad un sconto, lo si può acquistare a 17,99€ su Amazon, una proposta interessante per chi cerca un unico accessorio da portare ovunque. Click qui per comprare l’adattatore universale a 17,99€ su Amazon.

