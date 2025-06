Il caricabatterie per Apple Watch che ricorda l’iMac Bondi Blue

Spigen continua a giocare con la nostalgia Apple: dopo le custodie in stile Macintosh e iPod, arriva ora un caricatore per Apple Watch che sembra uscito direttamente dal 1998. Si chiama Apple Watch Classic C1 Charger Stand, ed è una miniatura del leggendario iMac G3, il computer traslucido e colorato che ha segnato la rinascita di Cupertino sotto la guida di Steve Jobs.

Il supporto è compatibile con qualsiasi modello di Apple Watch e ospita al suo interno il puck di ricarica magnetica (non incluso nella confezione). Per chi ha un modello recente, è possibile usare il proprio cavo con ricarica rapida per ottenere le prestazioni migliori. Il disco si incassa nello “schermo” del finto iMac, mentre il cavo viene fatto passare sul retro.

A livello estetico, Spigen ha curato il caricabatterie nei dettagli: frontalmente si notano due pulsanti finti e un alloggiamento che simula il vecchio lettore CD-ROM. Il retro è traslucido, proprio come gli iMac dell’epoca, ed è disponibile in quattro colorazioni storiche: Bondi Blue, Graphite, Ruby e Tangerine. Per molti non sarà solo utile, ma anche decorativo: un oggetto da scrivania che richiama la storia Apple.

Come accennato la linea C1 di Spigen comprende già altre reinterpretazioni rétro — come le cover per iPhone ispirate al primo iMac — e conferma che l’estetica Apple degli anni ’90 e 2000 continua ad affascinare, anche nell’era dell’intelligenza artificiale.

Il caricatore è già in vendita sul sito ufficiale di Spigen americano, ma si trova anche su Amazon Italia, dove è comparso a 17,99 euro.

Al momento appare come “non disponibile”, ma è possibile ordinarlo comunque: un dettaglio che lascia intendere un arrivo imminente nei magazzini e una spedizione garantita appena disponibile.