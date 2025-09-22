Apple Watch, la funzione che segnala la pressione alta sviluppata con l’AI

Dopo l’aggiornamento a watchOS 26, gli Apple Watch recenti (Apple Watch 9 e successivi e Ulra 2 e 3) sono in grado di mostrare notifiche sull’ipertensione, una funzionalità concepita come sistema di prevenzione e rilevazione precoce, utile a segnalare possibili casi di pressione alta a chi non è ancora consapevole della propria condizione.

Questo strumento offerto da watchOS è arrivato al culmine di sei anni di ricerche e sviluppo. La Casa di Cupertino, spiega Reuters, ha sfruttato l’AI per analizzare i dati di 100.000 persone coinvolte in un programma di studi su cuore e movimento lanciato nel 2019, programma nato per comprendere la possibilità di individuare nuovi dati utili dai sensori cardiaci integrati nell’Apple Watch, elementi in qualche modo legati alla misura della pressione sanguigna. Dopo diversi livelli di rilevamento anomalie con il machine learning, spiega Sumbul Ahmad Desai, vice presidente della Casa di Cupertino responsabile salute, Apple ha ideato un algoritmo convalidato in un diverso specifico studio che ha coinvolto 2000 partecipanti.

L’AI di Apple rispetta la privacy

Le misure sulla privacy di Apple implicano che i dati di cui si tiene conto “non sono ottenuti all’infuori di contesti da studi su larga scala”, riferisce Dessai, spiegando che questi ultimi hanno permesso di dare “un senso scientifico” all’algoritmo, permettendo di comprendere segnali di cui vale la pena tenere conto, evidenziando ancora quanto gli studi con un gran numero di partecipanti possano essere “incredibilmente potenti”.

La funzionalità, che ha da poco ricevuto l’approvazione della Food and Drug Administration statunitense, non misura la pressione arteriosa direttamente ma consente di mostrare una notifica per segnalare agli utenti la possibile ipertensione, incoraggiandoli a usare un misuratore di pressione e parlare con un medico.

Apple ha in cantiere il rilascio della funzionalità in oltre 150 paesi e Ami Bhatt, chief innovation officer dell’American College of Cardiology, spiega che questa potrebbe permettere a molte persone di scoprire in anticipo l’ipertensione e ridurre condizioni correlate quali attacchi cardiaci, ictus e problemi di insufficienza renale.

Bhatt sostiene che Apple probabilmente sfrutta un approccio cautelativo per evitare falsi positivi ma dovrebbe in ogni caso evidenziare meglio che questa funzionalità non può sostituire tradizionali strumenti di misurazione e diagnosi professionale.