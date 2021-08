MacBook Pro con M1 X, più grande non significherà più veloce

I futuri MacBook Pro da 14″ e 16″ di cui si parla ormai da tempo e che dovrebbero sfruttare il processore M1X, dovrebbero essere ovviamente diversi dal punto di vista delle dimensioni del display ma identici in termini di prestazioni offerte.

A riferirlo è un leaker secondo il quale – display a parte – le specifiche tecniche saranno identiche, rompendo la tradizione della Mela che da sempre offre per la variante con schermo più grande un processore più potente rispetto a quello integrato nei modello con schermo più piccolo.

Il leaker è @Dylandkt, il quale riferisce su Twitter che sia il futuro MacBook Pro da 14″, sia quello da 16″ useranno “lo stesso chip” e dunque offriranno le stesse performance. In un secondo tweet, il leaker ha specificato che il processore usato sarà in tutti e due i modelli il SoC M1X.

It’s comforting to note that both MacBook Pro’s that are coming this fall will have the same chip and the same performance. It’s definitely a win for those who like to opt for the smaller size but expect a notable increase in price for the 14 inch over the 13 inch.

