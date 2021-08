Manuale di Apple II firmato da Steve Jobs venduto per 800.000$

Un manuale dell’Apple II – mitico computer presentato da Apple nel 1977 – si è rivelato valere una fortuna per il proprietario che è riuscito a metterlo all’asta e venderlo per circa 800.000$, acquistato da Jim Irsay, un imprenditore e dirigente sportivo statunitense, proprietario degli Indianapolis Colts della National Football League (NFL).

RR Auction – casa d’aste di Boston, ha venduto il manuale del 1980 esattamente a 787.484$. A riferirlo è CNN spiegando che la particolarità del vecchio manuale di 196 pagine è la dedica del co-fondatore di Apple, Steve Jobs, e di Mike Markkula, il primo investitore della Apple Computer (a questo indirizzo la storia di come Jobs incontrò Markkula).

“Julian, la tua generazione è la prima a crescere con i computer”, si legge nella dedica sul manuale. “Andate a cambiare il mondo!”, scriveva l’allora 25enne fondatore di Apple. Il Julian in questione è Julian Brewer, figlio di un ex distributore di prodotti Apple nel Regno Unito. In una dichiarazione per l’annuncio dell’oggetto messo all’asta, RR Action ha spiegato che Jobs e Markkula avevano firmato il manuale durante un tour promozionale nel Regno Unito.

“Ero seduto in camera mia, scrivendo giochi per il mio Apple II quando papà mi chiamò per incontrare alcuni ospiti”, scrive Brewer ricordando quando ricevette il manuale. “Con mia grande sorpresa erano Steve Jobs e Mike Markkula. Avevo il manuale con me e solo successivamente capii quanto fosse rara la firma di Steve Jobs su qualcosa, figuriamoci una scritta come quella. Andava d’accordo con papà e penso che la dicitura sia stata fatta con attenzione”.

L’Apple II fu presentato il 16 aprile 1977 durante la prima edizione della Fiera del computer della West Coast di San Francisco e messo in commercio il 10 giugno 1977; è rimasto in vendita fino alla fine del 1993. Il modello più commercializzato è stato l’Apple IIe, prodotto da maggio 1983 a novembre 1993. Di fatto è stato uno dei primi personal computer al mondo fatto su scala industriale.