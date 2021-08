In Mappe USA possibile classificare e condividere foto di luoghi

Negli Stati Uniti Apple ha cominciato ad attivare una funzionalità per l’app Mappe che consente di indicare valutazioni su attività, punti di interesse e altre location importanti.

Secondo alcune fonti, la funzione è denominata “Ratings and Photos” e forse tra qualche tempo potrà essere usata come alternativa a Yelp, il servizio che pubblica recensioni di crowdsourcing sulle aziende, offrendo il rating con le stelline e la possibilità di visualizzare recensioni.

Il sistema di Apple consente di classificare le attività con il metodo “pollice in su/pollice giù”; con questo metodo è possibile classificare prodotti, il servizio clienti e l’esperienza in generale del Visitor Center presso l’Apple Park di Cupertino.

Gli utenti possono anche caricare foto da mostrare insieme al sistema di rating ma non è al momento possibile scrivere testi di accompagnamento. Tra le categorie di “rating” previste: la qualità del cibo, l’atmosfera in generale e altro ancora.

L’opzione, si apprende, consente di classificare un luogo appare insieme al sistema di POI (punti di interesse), con dettagli quali orari di apertura, distanza dalla posizione attuale dell’utente e dettagli del tipo “buono a sapersi” quali ad esempio l’accessibilità con sedia a rotelle.

Apple ha previsto diverse migliorie per Mappe che arriveranno con iOS 15/iPadOS 15. Le schede dei luoghi sono state riviste ed è possibile trovare informazioni e contatti delle attività commerciali, esplorare dettagli delle città, e saperne di più su elementi geografici come le catene montuose. Cercando, ad esempio, un ristorante, + possibile filtrare i risultati per tipo di cucina, o vedere solo quelli che offrono il servizio da asporto o sono aperti in quel momento. Apple ha anche predisposto una Home per le guide, con guide create ad hoc da un team di editor.

Recentemente Apple ha anche iniziato a testare le sue nuove mappe per il nostro paese. Ricordiamo che le mappe aggiornate includono aree verdi aggiuntive, migliorie nella classificazione stradale, nuovi punti di riferimento in 3D e nuove forme per aree commerciali.