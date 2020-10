Prime Day 2020: 10 euro in regalo ai nuovi iscritti Prime Student

A tutti gli studenti che si iscrivono a Prime Student entro il 14 ottobre c’è uno sconto di 10 euro. E’ la promozione che Amazon ha pensato per tutti gli studenti che sono rientrati da poco a scuola. Basta utilizzare il codice PRIMEDAYSTUD per avere il suddetto sconto su una spesa minima di 50 euro. Oltre al risparmio, i nuovi iscritti possono godere gratuitamente per i primi 90 giorni di tutti i servizi di Prime: consegne rapide illimitate, Prime Video, Prime Music, Twitch Prime e altre offerte esclusive per gli abbonati.

Come dicevamo è necessario iscriversi al programma Prime Student entro il 14 ottobre 2020. Una volta terminata l’iscrizione (in alcuni casi, per la verifica della documentazione universitaria Amazon impiega qualche giorno) sarà possibile utilizzare lo sconto di 10 euro entro le 23:59 dello stesso giorno. L’offerta si applica solo agli acquisti di prodotti su Amazon venduti e spediti ad Amazon EU. Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi. Non potranno essere scontati libri, ebook ed MP3, alimenti per neonati, buoni regalo, Kindle e Fire.

Per utilizzare il buono sconto è necessario attivare la modalità di acquisto 1-Click. Gli studenti possono iscriversi a Prime Student e utilizzare tutti i benefici di Prime a metà prezzo. I primi 90 giorni, l’iscrizione è gratuita e il pagamento di 18 euro all’anno si rinnoverà automaticamente per un massimo di 4 anni.

Ecco il link diretto per iscriversi a Prime Student e ottenere l’offerta di 10 euro.

Per iscriversi basta registrarsi, inserendo il proprio indirizzo mail universitario e l’anno di laurea previsto. Chi fosse sprovvisto dell’indirizzo mail dell’università potrà fornire della documentazione alternativa che documenti la propria iscrizione, come il certificato di iscrizione, il libretto universitario o la carta identificativa dello studente rilasciata dall’università.

Amazon verificherà l’iscrizione entro 3-5 giorni e sarà possibile completare l’iscrizione entro 14 giorni.

