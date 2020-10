Prime Day: Disco esterno Crucial da 1050 MB/s 1 TB a 139,99€

Se volete un disco esterno davvero veloce senza spendere una fortuna, andate su Amazon dove per il Prime Day trovate in offerta il Crucial X8 Portable a solo 139,99 euro.

Di questo disco abbiamo scritto nel momento del lancio. Vi invitiamo a leggere la nostra presentazione per apprendere le nostre impressioni e dare un’occhiata anche ai benchmark. Qui interessa sapere che si tratta di un prodotto di alta qualità con prestazioni molto significative: 1050 MB/s, sufficienti per gestire anche file di grandi dimensioni e usare questo disco come un sistema esterno per compiti di grafica e video.

La velocità non è la stessa di supporti come il MU-PB500B di Samsung che sfrutta Thunderbolt 3, ma il rapporto tra il prezzo e le prestazioni è di assoluto livello anche considerando che si tratta di un disco da 1 TB. È realizzato in alluminio anodizzato e resiste agli urti e alle cadute fino a due metri.

Il Crucial X8 Portable costa solo 134,99 euro grazie al prime Day, il prezzo di un comune disco SSD esterno con velocità dimezzata.

