Primi benchmark iPhone 13 e iPhone 13 Pro vs iPhone 12 e iPhone 12 Pro

Iniziano a circolare i primi benchmark sui nuovi iPhone 13. I primi test con Geekbench su iPhone 13 Pro evidenziano migliorie dal punto di vista della GPU, con un rilevante incremento delle performance rispetto a iPhone 12 Pro.

L’‌iPhone 13 Pro‌, identificato come “iPhone14,2” da Geekbench, nei test Metal segna un punteggio di 14216, superiore del 55% rispetto ai 9123 punti ottenuti nei test Metal su ‌iPhone 12 Pro‌.

L’iPhone 13, identificato come “iPhone14,5” da Geekbench, evidenzia un punteggio di 10608 nei test Metal, risultato che è circa il 15% superiore rispetto al punteggio che è possibile ottenere con l’A14 Bionic su iPhone 12.

Il punteggio nei test Metal su iPhone 13 è superiore a quello che è possibile ottenere con iPhone 12 ma inferiore a quello che è possibile ottenere su iPhone 13 Pro giacché sul SoC A15 di quest’ultimo è attivo un core grafico in più (5 core GPU) rispetto all’A15 di iPhone 13 (4 core GPU).

Per quanto riguarda le performance della CPU i risultati sono simili tra iPhone 13 e iPhone 13 Pro giacché tutti e due sfruttano la stessa CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core. I primi benchmark pubblicati su Geekbench evidenziano un punteggio medio di circa 1725 punti nei test single-core e di circa 4600 nei test multi-core. I punteggi in questione evidenziano un miglioramento delle performance pari a una media del 10% rispetto alle performance multi-core dell’A14 Bionic della lineup di iPhone 12.

Altri risultati e test su CPU e GPU del nuovo A15 Bionic arriveranno nei prossimi giorni, man mano che i nuovi dispositivi saranno consegnati agli utenti.

Apple evidenzia per il chip A15 Bionic con GPU 5-core “prestazioni al top”. Realizzato con una tecnologia a 5 nanometri, il chip A15 Bionic, è indicato dalla Casa di Cupertino come “il processore più veloce su uno smartphone”, “fino al 50% più veloci rispetto alla concorrenza”, in grado di gestire in modo fluido ed efficiente anche le attività più impegnative.