Amazon aggiunge gli iPhone 13 alle sue vetrine

Come sempre è accaduto durante gli ultimi anni, Amazon offrirà il nuovo iPhone contemporaneamente ad Apple. Che tra la tradizione sarà rinnovata anche per il lancio di iPhone 13 lo dimostra il fatto che da questa sera il grande rivenditore on line ha iniziato ad aggiungere alla sua vetrina i telefoni presentati ieri.

Per trovarli si deve ricorrere a qualche slalom tra vetrine ma alla fine appariranno tutti i modelli e i colori. Da iPhone 13 Pro ad iPhone 13 mini sono tutti elencati in un “paginone” che deve ancora essere riordinato. Cliccando su ciascun prodotto ds vedrà anche che non si arriva da nessuna parte; mancano ancora le specifiche e i prezzi. Per soprannumero appare anche la scritta “al momento non disponibile” il che è piuttosto normale visto anche su Apple Store non è possibile acquistare i nuovi modelli. La possibilità di comprare gli iPhone dovrebbe essere aggiunta venerdì mattina quando anche Apple aprirà le prenotazioni.

Al momento mancano ancora del tutto su Amazon gli iPad mini e gli iPad di nona generazione, gli altri prodotti annunciati durante l’evento California Streaming. Ma ci sono pochi dubbi che anche questi dispositivi saranno aggiunti all’offerta.

Ricordiamo che in passato Amazon è stata pienamente competitiva con Apple per la disponibilità e la spedizione di iPhone e iPad. Anzi in alcune occasioni (come lo scorso anno con iPhone 13) la spedizione è stata spesso più rapida acquistando da Amazon rispetto ad Apple, questo almeno dopo i primi minuti di reale disponibilità.

Se vi interessa acquistare da Amazon (che offre alcuni vantaggi chiave rispetto ad Apple Store, tra cui la restituzione “senza questioni” entro 30 giorni dall’acquisto) tenete monitorata questa pagina.