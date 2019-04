I primi mockup iPhone 2019 stampati in 3D confrontati con gli iPhone 2018

A partire dagli stessi disegni CAD e schemi tecnici da cui sono stati realizzati i rendering fotorealistici di iPhone XI o iPhone 2019, in Cina sono già stati creati i primi mockup di iPhone 2019 stampati in 3D: dal confronto tra questi modelli in plastica non funzionanti con gli attuali iPhone 2018 emergono numerose differenze non solo per il comparto fotocamere ma anche per chassis, dimensioni e anche per la parte frontale.

I primi mockup iPhone 2019 o iPhone XI sono dei due modelli OLED previsti in arrivo con display da 6,1” e 6,5”, quindi con diagonale identica per l’erede di iPhone XS Max, invece con un display leggermente più grande rispetto all’attuale iPhone XS da 5,8”.

Nel confronto dei mockup iPhone 2019 stampati in 3D con iPhone 2018 il modello da 6,1” misura 143,9mm in altezza, 71,3mm in larghezza e 7,9mm di spessore, misure che rispetto all’attuale iPhone XS risultano 0,3mm più alto, 0,4mm più largo e anche 0,2mm più spesso.

Questi piccoli ritocchi permetterebbero ad Apple di implementare uno schermo leggermente più grande da 6,1” previsto rispetto ai 5,8” attuali, in ogni caso sembra che per raggiungere questo risultato sarà anche necessario ridurre leggermente i bordi nella parte frontale del terminale. In questo articolo riportiamo alcune fotografie realizzate dal sito giapponese Macotakara.

Ritocchi e rifiniture emergono anche nel confronto tra il mockup iPhone 2019 da 6,1” a confronto con l’attuale iPhone XR che integra uno schermo LCD da 6,1”: la replica 3D non funzionante di quello che dovrebbe diventare l’erede di iPhone XS è più corta di 6,1mm, più stretto di 4,3mm e anche 0,4mm più sottile. Ma per un confronto più equo occorre attendere anche il mockup dell’evoluzione di iPhone XR che si prevede offrirà doppia fotocamera sul retro, invece della tripla camera da tutti indicata per gli iPhone 2019 top.

La somiglianza più grande tra i mockup iPhone 2019 e iPhone 2018 riguarda l’erede di iPhone XS Max. La replica misura 157,6mm in altezza, 77,6mm in larghezza e con spessore di 8,1mm, segnando piccolissime differenze rispetto all’attuale iPhone XS Max rispettivamente di solo 0,1mm più corto, 0,2 mm meno largo e di 0,4mm più sottile dell’attuale top di gamma.

Infine nei primi mockup iPhone 2019 la disposizione delle tre lenti, con obiettivi sensibilmente più grandi di quelli attuali, è a triangolo, con un foro circolare più piccolo in alto a destra per il flash LED.

Mentre i primi schemi mostravano una protuberanza sovradimensionata e anche non molto bella a vedersi, i rendering e ora anche le prime repliche mostrano una sporgenza tutt’uno con lo chassis in metallo, che rientra perfettamente anche nel vetro posteriore, una soluzione decisamente più elegante.

