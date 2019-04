Roland Piano Every Day, oltre 70.000 partiture in una sola app

Piano Every Day è l’applicazione di Roland pensata per tutti quelli che in passato hanno suonato (meglio ancora studiato) il pianoforte e vorrebbero iniziare a suonare la loro musica preferita. L’app include oltre 70.000 partiture musicali – che coprono un’ampia gamma di generi musicali, inclusa la classica, il pop e il jazz – su Sheet Music Direct, tra i più grandi store online per la musica digitale.

Ogni partitura include i dati dell’esecuzione al piano, permettendo di rivedere e studiare gli spariti usando solo lo smartphone (il piano non è indispensabile). Installando Piano Every Day sul tablet, quest’ultimo diventa poi a tutti gli effetti un libro di partiture da posizionare sul leggio ed utilizzare per visualizzare la partitura musicale direttamente sullo schermo.

Oltre agli spartiti l’app include il programma One Week Master che aiuta a imparare a suonare un brano musicale in una settimana. Nello specifico propone una varietà di esercizi per sviluppare l’abilità di ogni mano – e di entrambe le mani insieme – imparando a suonare a diverse velocità (la sezione da studiare ogni giorno viene evidenziata in verde sullo spartito.

Sono presenti partiture per tutti i livelli, con decine di esercizi di riscaldamento su musica folk, jazz e classica per chi ricomincia a suonare il piano dopo un lungo periodo di pausa.

Roland Piano Every Day include anche una funzione Timeline che memorizza la frequenza con cui si suona al piano: è poi possibile riesaminare la propria routine di esercizi tramite un riassunto mensile che mostra per quanto tempo l’utente ha suonato, quali brani ha eseguito e quali attività della app ha utilizzato, potendo allo stesso tempo rivedere le esecuzioni, compararle con quelle dei giorni precedenti e riascoltarle senza usare il piano per controllare i progressi in qualsiasi momento.

La Timeline non mostra solamente l’attività di studio: l’app suggerisce infatti svariati modi per migliorare gli esercizi, incoraggiando a proseguire e regalando preziosi consigli e suggerimenti su come ottenere il massimo dai momenti di studio, ricordando di rimettersi al piano se non ci si esercita da troppo tempo.

Sebbene possa essere utilizzata tranquillamente con qualsiasi pianoforte digitale o acustico, Piano Every Day è particolarmente utile per tutti i proprietari di un pianoforte digitale della serie Roland LX700 (chi ne acquista uno ottiene oltre 300 partiture scaricabili gratuitamente), al quale si collega tramite Bluetooth per mostrare la notazione musicale dei brani interni del piano, registrare le esecuzioni o le più semplici esercitazioni e poi riprodurle e rivederle in diretta.

Roland Piano Every Day è disponibile gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone e iPad e su Google Play per i dispositivi Android.