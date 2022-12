Il trattore elettrico autonomo parla italiano

Da tempo si parla non solo di auto elettrica ma anche di trattore autonomo, e CNH Industrial – gruppo industriale italo-statunitense – ha presentato il primo prototipo di trattore leggero, vantando – tra le altre cose – funzionalità di guida autonoma: il modello in questione è New Holland T4, mezzo che promette zero emissioni, maggiore silenziosità rispetto a macchine diesel, costi minori di gestione e più tempo a disposizione per gli agricoltori al volante.

Sensori e videocamere sul tettuccio consentono di completare svariate attività, schivare ostacoli e lavorare in armonia con altri accessori. È persino possibile attivare la macchina in remoto dal telefono.

Una modalità denominata “Shadow – Follow Me” consente agli operatori di sincronizzare più macchine per farle lavorare insieme Un meccanismo di rilevamento a 360° permette di rilevare ostacoli. Sistemi telematici e di guida automatica mantengono le funzioni sotto il controllo dell’operatore. Non mancano funzioni per la gestione di “flotte” che consentono al gestore dell’azienda agricola di assegnare compiti alle varie macchine.

Nell’ambito dei Tech Day a Phoenix, Arizona (USA) CNH industrial ha annunciato l’apertura di un nuovo centro tecnico nell’area metropolitana di Detroit, nel Michigan (USA), progettato per “supportare la crescente attività̀ di innovazione nel campo dell’elettrificazione”. Il centro permetterà di migliorare le competenze tecnologiche dell’azienda, peraltro facilitate dalla sua vicinanza ad un hub nazionale per l’elettrificazione di OEM e fornitori. Il nuovo sito si integrerà̀ e opererà̀ in collaborazione con il polo per l’elettrificazione di San Matteo di Modena in Italia.

Il motore 120HP consente di arrivare a velocità di 40 km/H, sulla falsariga dei tradizionali trattori. Secondo il produttore la batteria supporta il carico di lavoro quotidiano tipico di questi mezzi, e in caso di necessità può essere caricata in un’ora con i sistemi di ricarica veloce. Le prese elettriche sul mezzo supportano attività quotidiane in azienda, come saldare o trapanare.

Scott Wine, Ceo di Cnh Industrial, presentando il modello New Holland T4 nell’ambito del Tech Day del Gruppo, dopo lo spin-off di Iveco e Fpt, ha riferito che si tratta di soluzioni “ispirate ai clienti, sia il trattore elettrico che quello a gas naturale liquefatto”.

La produzione del trattore autonomo è prevista verso la fine del 2023; il veicolo può fungere anche da generatore di energia di riserva per le esigenze quotidiane o di emergenza o energia per le attrezzature elettriche. Il mezzo prevede sistema a doppia trazione con quattro ruote motrici.

