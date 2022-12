Fire TV, eero, Blink, Kindle, tutti i dispositivi Amazon in offerta di Natale

Se dovete acquistare un accessorio o un dispositivo Amazon per la vostra casa, dalle chiavette per lo streaming Fire TV alle telecamere di sicurezza Blink, dai router avanzati eero ai kindle di ogni tipo questo è il momento buono: fino al 28 dicembre 2022 in sconto ai minimi storici trovate tutta l’offerta del grande negozio online.

Qui sotto abbiamo riportato l’elenco dei vari modelli disponibili ordinati per prezzo crescente. Tanti di questi sono ovviamente disponibili in pronta consegna e arriveranno prima di Natale per i vostri regali.

E non dimenticate queste ancora valide.

Ecco il dettaglio dei prodotti Amazon in offerta:

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD In offerta a 26,99 € – invece di 29,99 €

sconto 10% – fino a 28 dic 22

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 28 dic 22

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 36,99 € – invece di 59,99 €

sconto 38% – fino a 28 dic 22

Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 41,99 € – invece di 64,99 €

sconto 35% – fino a 28 dic 22

Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming in 4K Ultra HD, con controllo vocale tramite Alexa In offerta a 74,99 € – invece di 119,99 €

sconto 38% – fino a 28 dic 22

Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, con pubblicità In offerta a 124,99 € – invece di 139,99 €

sconto 11% – fino a 22 dic 22

Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità In offerta a 134,99 € – invece di 149,99 €

sconto 10% – fino a 22 dic 22

Kindle Paperwhite (16 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, con pubblicità In offerta a 144,99 € – invece di 159,99 €

sconto 9% – fino a 22 dic 22

Kindle Paperwhite (16 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità In offerta a 154,99 € – invece di 169,99 €

sconto 9% – fino a 22 dic 22

Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) – Ora con uno schermo da 6,8??, ricarica wireless e luce frontale con regolazione automatica, senza pubblicità In offerta a 174,99 € – invece di 189,99 €

sconto 8% – fino a 22 dic 22

Amazon Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa, Dispositivo Certificato per gli umani In offerta a 12,99 € – invece di 24,99 €

sconto 48% – fino a 28 dic 22

Amazon Smart Air Quality Monitor ? Sistema di monitoraggio della qualità dell?aria di Amazon | Conosci la qualità dell?aria, compatibile con Alexa, Dispositivo Certificato per gli umani In offerta a 49,99 € – invece di 79,99 €

sconto 38% – fino a 28 dic 22

Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, video HD 1080p, rilevazione di movimento, audio bidirezionale, config. semplice, compatibile con Alexa | 1 videocamera (Nero) In offerta a 22,99 € – invece di 34,99 €

sconto 34% – fino a 28 dic 22

Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, video HD 1080p, rilevazione di movimento, audio bidirezionale, config. semplice, compatibile con Alexa | 1 videocamera (Bianco) In offerta a 22,99 € – invece di 34,99 €

sconto 34% – fino a 28 dic 22

Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, video HD 1080p, rilevazione di movimento, audio bidirezionale, config. semplice, compatibile con Alexa | 2 videocamere (Bianco) In offerta a 39,99 € – invece di 69,98 €

sconto 43% – fino a 28 dic 22

Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, video HD 1080p, rilevazione di movimento, audio bidirezionale, config. semplice, compatibile con Alexa | 2 videocamere (Nero) In offerta a 39,99 € – invece di 69,98 €

sconto 43% – fino a 28 dic 22

Ti presentiamo Blink Video Doorbell | Audio bidirezionale, video HD, notifiche del campanello e di movimento nell?app, con integrazione Alexa | Installazione semplice via cavo o senza fili (bianco) In offerta a 41,99 € – invece di 59,99 €

sconto 30% – fino a 28 dic 22

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria con 2 anni di autonomia, rilevazione di movimento, Videocamera aggiuntiva, Sync Module 2 necessario In offerta a 54,99 € – invece di 89,99 €

sconto 39% – fino a 28 dic 22

Ti presentiamo Blink Video Doorbell + Sync Module 2 | Audio bidirezionale, video in HD, notifiche nell?app, config. semplice, con integrazione Alexa | Installazione via cavo o senza fili (nero) In offerta a 55,99 € – invece di 94,98 €

sconto 41% – fino a 28 dic 22

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 1 videocamera In offerta a 55,99 € – invece di 99,99 €

sconto 44% – fino a 28 dic 22

Ti presentiamo Blink Video Doorbell + Sync Module 2 | Audio bidirezionale, video in HD, notifiche nell?app, config. semplice, con integrazione Alexa | Installazione via cavo o senza fili (bianco) In offerta a 55,99 € – invece di 94,98 €

sconto 41% – fino a 28 dic 22

Blink Outdoor + Floodlight | Supporto con faretti HD wireless a batteria e videocamera di sicurezza intelligente, 700 lumen, rilevazione di movimento, rapida configurazione | Kit con 1 videocamera In offerta a 84,99 € – invece di 139,98 €

sconto 39% – fino a 28 dic 22

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 2 videocamere In offerta a 99,99 € – invece di 179,99 €

sconto 44% – fino a 28 dic 22

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 3 videocamere In offerta a 134,99 € – invece di 249,99 €

sconto 46% – fino a 28 dic 22

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 4 videocamere In offerta a 169,99 € – invece di 309,99 €

sconto 45% – fino a 28 dic 22

Ti presentiamo il sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6+, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato e supporto per i dispositivi client a 160 MHz | Kit da 3 pezzi In offerta a 263,00 € – invece di 329,00 €

sconto 20% – fino a 28 dic 22

Extender Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6 – Estendi la tua rete eero In offerta a 79,00 € – invece di 99,00 €

sconto 20% – fino a 28 dic 22

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 1 pezzo In offerta a 95,00 € – invece di 119,00 €

sconto 20% – fino a 28 dic 22

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero Pro In offerta a 97,00 € – invece di 139,00 €

sconto 30% – fino a 28 dic 22

Ti presentiamo il router Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6+, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato e supporto per i dispositivi client a 160 MHz In offerta a 119,00 € – invece di 149,00 €

sconto 20% – fino a 28 dic 22

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 3 pezzi In offerta a 207,00 € – invece di 259,00 €

sconto 20% – fino a 28 dic 22

Ti presentiamo il router Wi-Fi 6E mesh tri-band Amazon eero Pro 6E, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato In offerta a 251,00 € – invece di 359,00 €

sconto 30% – fino a 28 dic 22

