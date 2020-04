Promozione Amazon Pantry: gratis le spedizioni acquistando 5 prodotti della selezione

Fare la spesa da casa al tempo del coronavirus può essere di particolare utilità, sia per evitare le cose, sia per evitare di esporsi al contagio. Amazon Pantry è un servizio riservato agli iscritti Amazon Prime, dove poter fare la propria spesa acquistando prodotti in confezioni per l’uso quotidiano. Adesso una nuova promozione rende la spesa ancor più conveniente, con spedizioni gratis acquistando almeno 5 prodotti della selezione.

La promozione prevede che con l’acquisto di 5 prodotti tra quelli selezionati su questa pagina l’utente otterrà le spedizione dell’ordine Pantry senza costi aggiuntivi, risparmiando così 4,99 euro. La promozione verrà applicata direttamente al momento dell’acquisto. l’ offerta termina il tre maggio prossimo alle ore 23.59 e per poter beneficiare della promozione si potrà procedere all’acquisto con una spesa minima di 15 euro di articoli Amazon Pantry.

Come avere la spedizione gratis:

Aggiungi 5 articoli visibili in questa pagina al proprio ordine Pantry per ottenere la spedizione senza costi aggiuntivi

Procedi all’acquisto con una spesa minima di 15€ di prodotti Amazon Pantry

Completa l’acquisto ed effettua l’ordine.

Per avere informazioni su Amazon Pantry, cos’è e come funziona, vi invitiamo a leggere questa pagina.