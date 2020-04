iPhone SE 2020 atteso la prossima settimana, iPhone 12 top a ottobre

Ormai è chiaro che chi desidera da anni un nuovo iPhone compatto ed economico potrebbe veder realizzata la sua richiesta a breve: secondo un nuovo report l’atteso iPhone SE 2020 è in arrivo verso la metà di aprile. Sempre nello stesso report l’analista offre anche un aggiornamento sulla tabella di marcia degli iPhone 12 di questo autunno, indicando un arrivo solo leggermente scaglionato nel tempo, ma non un posticipo consistente come invece avanzato più volte nelle scorse settimane.

Per il lancio più vicino nel tempo GF Securities indica iPhone SE 2020 (iPhone 9) per la metà di questo mese di aprile, suggerendo così il possibile rilascio già entro la prossima settimana. Una indicazione che combacia sostanzialmente con diversi report precedenti. Tutto quello che è emerso finora sul nuovo iPhone economico e compatto è riassunto in questo articolo di macitynet.

Sembra non ci saranno ritardi consistenti per i nuovi modelli top di gamma iPhone 12 in arrivo questo autunno. Il report indica semplicemente uno slittamento di due settimane per la fase EVT, sigla di Engineering Verification Test ma solo per i modelli da 5,4” e 6,1” che dovrebbe completarsi verso la fine di aprile. Invece per il modello top da 6,7” la fase EVT è prevista per la metà del mese di maggio.

Di conseguenza il report, segnalato da MacRumors, indica che i modelli da 5,4” e 6,1” di iPhone 12 saranno disponibili subito a settembre, mentre quello più costoso da 6,7” sarà disponibile nel mese di ottobre. Quindi con presentazione in contemporanea di tutta la gamma ma disponibilità nei negozi leggermente scaglionata come già avvenuto anche per alcune precedenti generazioni di smartphone Apple.

Tutto quello che sappiamo di iPhone SE 2020 è riassunto in questo articolo di macitynet. Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet, invece tutto quello che è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.