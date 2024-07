Prime Day, il classico LaCie Rugged Mini 1TB al prezzo di una chiavetta, solo 74€

Pubblicità Anche LaCie partecipa al Prime Day mettendo in sconto quello che è un grande classico tra i suo dischi LaCie Rugged Mini che costa solo 74€. Quello di cui parliamo non è nè il più moderno, nè il più veloce nè il più capiente dei dischi, ma certo è uno dei più iconici. Rilasciato una decina di anni fa, di distingue per design di Neil Poulton, che gli ha dato un profilo e un look inconfondibile. Ha un struttura i alluminio anti-graffio avvolto da un bumper arancione che lo rende capace di resistere agli urti, alla pioggia e alla pressione (sopporta un peso da schiacciamento fino ad una tonnellata). Essendo un disco a piatti magnetici non è un mostro in fatto di prestazoioni ma il software in dotazione lo rende compatibile con tutti i computer Mac e PC e consente una facile configurazione dell’hard disk, oltre a rendere disponibili funzioni di backup e di protezione dei dati. In questa versione include un cavo USB-C e 2 anni di Rescue Services e costa solo 74 € invece di 100 €, meno di una chiavetta con la stessa capacità.

