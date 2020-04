TV LG OLED CX da 48 pollici in Italia a 1599 euro

Dopo aver annunciato i prezzo della sua nuova collezione di TV per il 2020, LG svela anche il listino del modello LG OLED CX da 48 pollici, il primo OLED della società con questa diagonale, pensato certamente per chi vuole il massimo della qualità, non avendo spazio per un 55 pollici o superiore. Arriverà in Italia al prezzo di 1599 euro.

Presentato durante lo scorso CES 2020 come una TV estremamente adatta al gaming, supporta la tecnologia G-Sync di Nvidia, che fornirà la migliore esperienza videoludica possibile, estremamente fluida. Si tratta, ovviamente, di una TV di fascia alta, che gode anche di una modalità Filmmaker, che offrirà una migliore resa dei colori e una ottimizzazione del contrasto, con l’idea di restituire allo spettatore l’esperienza di visione più vicina alle idee del film maker.

Ufficializzato il prezzo nelle scorse ore, il modello da 48 pollici arriverà in Italia a 1599 euro. Peraltro, i preordini sono già attivi e chi ordinerà una TV delle serie OLED CX e GX avrà diritto a ricevere in regalo una TV LG 32LK6200, una Smart TV da 32 pollici di colore bianco con risoluzione Full HD e un prezzo di listino di 299,99 euro.

A questo indirizzo potete trovare tutti i prezzi delle nuove TV LG attese per il 2020, compresi i modelli Nanocell.