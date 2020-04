Coronavirus, nello Stato di New York ora è legale sposarsi con FaceTime o Zoom

Nello Stato di New York ora sono consentite cerimonie di matrimonio usando piattaforme o app per videoconferenze e videochiamare come FaceTime. La novità arriva da un ordine esecutivo che consente di autorizzare il matrimonio anche mediante cerimonie virtuali, novità che si è resa necessaria con la pandemia da coronavirus e le regole di distanziamento sociale che impediscono a molti di viaggiare e convolare a nozze nei Comune o in chiesa.

Per potersi sposare nello stato di New York, è necessario avere una specifica licenza. “Ci apprestiamo a firmare oggi un ordine esecutivo che permette alle persone di ottenere licenza di matrimonio in remoto, e permettere anche ai funzionari del City Clerk di celebrare cerimonie via video”, ha riferito nel corso di una conferenza stampa Melissa DeRosa, assistente di Andrew Cuomo, governatore dello Stato di New York.

Nello Stato di New York ci sono più casi di coronavirus che in qualsiasi altro Paese fuori dagli Usa. Secondo la Johns Hopkins, solo gli Stati Uniti hanno più di un quarto dei casi dichiarati ufficialmente nel mondo. La pandemia ha sconvolto le abitudini di tante persone ma la vita va avanti e chi, per tanti motivi, decide di contrarre matrimonio, ora può farlo con FaceTime, Zoom, Skype, ecc.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano della pandemia coronavirus e degli impatti sul mondo della tecnologia, del lavoro e della scuola a distanza, oltre che sulle soluzioni per comunicare da remoto si parte da questa pagina.