Punkt MC02 è lo smartphone contro l’ansia da privacy

Non solo non vende i dati, ma neppure li raccoglie: sicché in questo senso lo smartphone Punkt MC02 batte persino iPhone, tra i migliori quando si parla di privacy dell’utente perché, sebbene i dati personali restano al sicuro nel dispositivo, vanno comunque raccolti per poter beneficiare di tutte le funzioni, specie quelle che si basano sulle abitudini di utilizzo.

Cos’è che fa la differenza

Chi invece sceglie questo nuovo smartphone vive tranquillo, almeno sulla carta. Si tratta del primo con connettività 5G di un’azienda che produce principalmente dumb phone, ovvero i telefoni vecchio stile con tastierino numerico e poco altro. Forse proprio perché l’azienda viene da quel mondo lì, sapeva di poter trovare mercato con un telefono che ne imitasse la privacy ma che fosse abbastanza smart da poter attrarre quei clienti che non possono o non vogliono rinunciare all’accesso a Internet.

Per riuscire nell’intento Punkt MC02 integra una VPN per poter navigare in sicurezza anche agganciandosi agli hotspot pubblici, e grazie alla funzione Digital nomad è possibile tenere nascosta persino la cronologia internet al proprio provider.

Il sistema operativo invece è di progettazione svizzera: si chiama Apostrophy ed è «indipendente e intenzionalmente privato». In pratica è pensato per partizionare individualmente i dati dell’utente in modo tale che neppure il sistema operativo stesso sia in grado di determinarne l’intera impronta digitale, e proprio perché vengono archiviati nei server cloud svizzeri rimangono sotto la giurisdizione del paese, che garantisce la conformità «con le disposizioni GDPR, HIPPA e PCI».

Tutto questo è offerto gratuitamente per il primo anno, al termine del quale se non ci si abbona il telefono continuerà comunque a funzionare, ma senza VPN e le altre funzioni di massima sicurezza. Sarebbe quindi questa la reale differenza con gli altri smartphone, dove tutto è gratis in quanto il prezzo che si paga è la cessione dei propri dati: qui invece la privacy viene mantenuta al costo mensile di 14,99 franchi svizzeri, circa 16 € col cambio attuale.

Specifiche tecniche

Per il resto è uno smartphone come altri: schermo Full HD+ da 6,7 pollici, fotocamera posteriore principale da 64 MP, frontale da 24 MP, 6 GB di RAM, 128 GB di capacità e batteria da 5.500 mAh con una tradizionale autonomia dichiarata di circa 24 ore.

Apprezzabile il design: semplice, minimale e moderno, con un’interfaccia utente ridotta all’osso per evitare distrazioni rimanendo concentrati sull’essenziale.

Disponibilità e prezzo

Punkt MC02 si preordina sul sito ufficiale al prezzo di 699 €.

Se siete interessati all’argomento potete approfondire leggendo i nostri articoli sulla sicurezza (qui) e sulla privacy (qui).