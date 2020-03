Qualcomm ha reso pubblici oggi i suoi sistemi Bluetooth su chip (SoC) di ultima generazione. 

Forse vi sarete chiesti cosa hanno in comune tanti dei modelli di auricolari True Wireless che hanno popolato la scena degli accessori Audio nel 2019: un SoC (System on a Chip) di Qualcomm!

Qui sotto vedere una panoramica dei tanti marchi che hanno utilizzato, abbinandoli a trasduttori e chassis di vario tipo, i chip di Qualcomm della scorsa generazione.

Ma è tempo di fare un passo avanti sia in qualità che in versatilità e sia in durata che prestazioni: i nuovi SoC, disponibili in due versioni, sono progettati per auricolari e dispositivi portatili wireless per rendere più universali le funzionalità di fascia alta quali la cancellazione attiva del rumore (ANC) e il supporto dell’assistente vocale.

Il SoC Qualcomm QCC514X (dedicato al livello premium) e il SoC Qualcomm QCC304X (dedicato a quello entry-level/medio livello) supportano entrambi la nuova tecnologia TrueWireless Mirroring di Qualcomm, che collega in modalità wireless un solo auricolare al telefono tramite Bluetooth.

L’altro auricolare lavora in mirroring (a livello di collegamento ovviamente con canali audio destro-sinistro) con quello connesso e, se un utente rimuove uno dei due dispositivi collegato dall’orecchio, l’altro può assumere rapidamente la connessione senza interruzioni.

I SoC hanno la riduzione del rumore ANC ibrida integrata e, grazie alla progettazione ottimizzata per una lunga riproduzione che arriva fino a 13 ore quando si ha a disposizione una batteria da 65 mAh, gli utenti saranno in grado le opzioni ANC senza grande impatto sulla durata della batteria. Tra le opzioni previste c’è anche la modalità di ascolto “trasparente” che permette a richiesta di ascoltare il rumore ambientale per evitare di rimanere del tutto isolati senza dover togliere le cuffie.

La differenza tra i due SoC sta nel modo in cui gestiscono il supporto vocale: il modello top QCC514X, ha il supporto per la Voce “Always on” grazie al quale si accede ad una parola di attivazione, il modello base-intermedio QCC304x ha l’attivazione vocale tramite pulsante, per offrire ai costruttori di terze parti le funzionalità di assistente vocale su dispositivi a basso costo. Questo potrebbe portare l’uso degli assistenti vocali disponibili su una più vasta gamma di auricolari.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito di Qualcomm.