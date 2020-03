Tim Cook: «Milioni di mascherine Ffp3 destinate le strutture sanitarie»

Il CEO di Apple, Tim Cook, al pari di milioni di altre persone in tutto il mondo, sta seguendo le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ha registrato un messaggio da casa, inviando un messaggio di incoraggiamento per chiedere a tutti di rimanere in casa e attenersi alle regole e uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e cercare di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.

L’a.d. della Casa di Cupertino ha annuncia inoltre che Apple è riuscita a ottenere dieci milioni di mascherine FFP3. Saranno distribuite alle comunità mediche negli Stati Uniti, persone che meritano tutto il supporto e la gratitudine possibile per quello che stanno facendo.

Proud to share we’ve been able to source 10M masks for the US and millions more for the hardest hit regions in Europe. Our ops teams are helping to find and purchase masks from our supply chain in coordination with governments around the world. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks

— Tim Cook (@tim_cook) March 25, 2020