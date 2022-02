Qualcomm punta al Metaverso con centri di ricerca in Europa

Qualcomm annuncia di aver aperto gli Extended Reality (XR) Labs in Europa, dove è già presente una importante community di realtà aumentata e virtuale (AR/VR): la società è impegnata a rendere la XR il futuro del mobile computing, investendo anche per costruire il Metaverso.

Gli XR Labs concentreranno le attività sulla R&S XR, l’ingegneria e le aree di sviluppo delle tecnologie chiave come il tracking avanzato delle mani e il controllo dei gesti, i servizi di mappatura 3D e localizzazione, le esperienze multiutente e il riconoscimento delle immagini. Inoltre gli XR SDK forniscono l’accesso alla tecnologia XR fondamentale, tra cui il geo-tracking.

I nuovi laboratori in Europa si basano sull’impegno di Qualcomm di rendere l’XR accessibile a tutti e saranno inizialmente dislocati in sei città europee, con l’intenzione di aggiungerne altre in futuro. L’obiettivo è quello di aiutare a progettare occhiali leggeri ed eleganti da indossare e rendere la tecnologia disponibile agli sviluppatori attraverso Snapdragon Spaces XR Developer Platform, per costruire esperienze che trasformeranno il consumo quotidiano, la vendita al dettaglio, l’industria, l’impresa, l’istruzione e la sanità.

«Le opportunità per l’XR sono importanti. Riteniamo che i laboratori XR in Europa possano dare un grande contributo allo sviluppo dell’XR in tutto il mondo» dichiara Enrico Salvatori, Senior Vice President and President, Qualcomm Europe. «Le menti più brillanti sono già al lavoro per realizzare la nostra vision dell’XR e portare a tutti una serie di esperienze rivoluzionarie, dai consumatori, alla sanità, fino all’industria. Questi laboratori si uniscono alla nostra già significativa presenza di R&S in Europa».

«Una nuova era dello spatial computing è alle porte e lavorare su una nuova generazione di esperienze è stato stimolante. Portare la XR ai consumatori e alle imprese è la nostra missione e stiamo rafforzando questo impegno con gli XR Labs in Europa» commenta Hugo Swart, VP & GM XR, Qualcomm Technologies. «Questi laboratori saranno la chiave per costruire il nostro portafoglio XR che comprende le migliori piattaforme, software e tecnologiche innovative, e per renderlo disponibile a tutti gli sviluppatori che aiutano a costruire il metaverso attraverso Snapdragon Spaces».

«L’XR è la prossima fase del mobile computing e siamo entusiasti di vedere l’apertura dei laboratori di R&S Qualcomm XR in Europa. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Qualcomm Technologies per portare la nostra visione» dichiara Sean Seaton, Senior Vice President Group Partnering and Devices, Deutsche Telekom. «L’XR è incredibilmente interessante e sta per trasformare il nostro modo di lavorare e vivere. Il 5G e le future innovazioni di rete permetteranno esperienze che non avremmo mai potuto immaginare».

La strategia dell’ecosistema XR di Qualcomm Technologies è di aiutare a guidare la rivoluzione XR con hardware ottimizzato e alimentato da piattaforme Snapdragon, software, strumenti e ampio supporto OS. Questo ecosistema sviluppa esperienze utente che guidano la domanda di dispositivi nei segmenti chiave, serviti dalle piattaforme Snapdragon. Le innovazioni di Qualcomm Technologies all’interno dei dispositivi mobile e XR permettono ai leader tecnologici di offrire esperienze immersive che stanno ispirando il futuro dell’XR.

Qualcomm sostiene l’ecosistema tecnologico per rendere il metaverso una realtà. Per portare l’XR a tutti sono necessarie molte tecnologie rivoluzionarie in tandem con talenti leader del settore. I laboratori XR permettono la crescita in tutte queste aree, per offrire esperienze immersive rivoluzionarie che ispireranno il futuro dell’XR.

Negli scorsi giorni Qualcomm ha annunciato una importante collaborazione tecnologia con Ferrari. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Qualcomm sono disponibili a partire da questa pagina.