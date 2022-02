Galaxy Tab S8 è il più grande tablet Galaxy di sempre

Insieme ai nuovi Galaxy S22 e Ultra, Samsung Electronics ha annunciato la nuova serie Galaxy Tab S8, che include Galaxy Tab S8 e S8+, e Tab S8 Ultra, il tablet della gamma con il display più ampio di sempre, con prestazioni che – promette il produttore sono «Le più avanzate che Galaxy Tab S abbia mai offerto».

Galaxy Tab S8 Ultra vanta display Super AMOLED da 14,6 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz e cornici sottili da 6,3 mm. Il display contenuto nel telaio è protetto da una cornice in alluminio Armor che a detta del produttore è oltre il 30% più resistente ai graffi e il 40% meno soggetto a piegarsi rispetto a Galaxy Tab S7.

Dotato di due fotocamere anteriori da 12MP, Tab S8 Ultra trasforma l’esperienza di videochiamata con “qualità video 4K”. La tecnologia auto-framing di Samsung mantiene l’utente automaticamente a fuoco durante una chiamata; lo zoom in o out si attiva per includere nuovi partecipanti. Tre microfoni di precisione utilizzano la riduzione del rumore per evitare rumori indesiderati di sottofondo. I Quad Speakers con Dolby Atmos, presenti su tutti e tre i modelli Galaxy Tab S8, promettono suoni con “dettagli e chiarezza realistici”.

Il produttore riferisce che i tablet sono dotati di un chip a 4nm, “il processore più veloce di sempre in un tablet Galaxy”. Tab S8 Ultra offre fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage, e tutti e tre i modelli prevedono memoria espandibile fino a 1 TB con scheda microSD opzionale.

Galaxy Tab S8 è anche la prima serie di tablet Samsung a supportare il Wi-Fi 6E, che fornisce fino al doppio della larghezza di banda e la velocità massima di Wi-Fi 6,. In alternativa, è possibile condividere contenuti con connessione 5G.

La batteria integrata secondo il produttore “dura tutto il giorno”, supporta la ricarica super-veloce a 45W e può raggiungere il 100% di carica in 80 minuti. Se altri dispositivi hanno bisogno di una carica mentre l’utente è fuori casa, è possibile collegare Galaxy Tab S8 a uno smartphone Galaxy S22 con un cavo USB-C: la batteria a ricarica rapida del tablet può fungere da caricabatterie portatile.

Galaxy Tab S8 Ultra e Tab S8+ sono dotati di una nuova S Pen che utilizza un algoritmo di previsione, promettendo una latenza estremamente bassa. L’ampio display di Galaxy Tab S8 Ultra consente di dividere lo schermo in più finestre ridimensionabili, in modo tale da poter lavorare in multitasking senza dover passare da un’app all’altra.

Il produttore ha collaborato con Google per fornire esperienze di videochiamata e condivisione attraverso Google Duo, consentendo di guardare insieme agli amici i video su YouTube, condividere il browser o sviluppare idee creative usando JamBoard, una sorta di lavagna interattiva.

Interessante la possibilità di trasformare Galaxy Tab S8 in un secondo monitor portatile, con capacità touchscreen per i PC Galaxy (Galaxy Book Windows PC e Galaxy Tab S7/7+ o modelli successivi) per multitasking side-by-side.

Galaxy Tab S8 Ultra è disponibile in Graphite, mentre i Tab S8 e S8+ sono disponibili in tre tonalità: Graphite, Silver e Pink Gold. Il produttore sta anche lanciando una nuova Tab S8 Ultra Book Cover Keyboard con copri tasti più ampi e retroilluminati, impostazioni di scelta rapida personalizzabili e angoli di posizione regolabili. La Book Cover Keyboard è realizzata in pelle poliuretanica antimicrobica e offre un touchpad rivestito in vetro che promette una digitazione fluida e reattiva. Wireless Keyboard Share permette di collegare la tastiera a uno smartphone Galaxy per una facile digitazione su più dispositivi.

La serie Galaxy Tab S8 è già disponibile per il preordine. Gli utenti che preordinano Galaxy Tab S8 Ultra riceveranno la nuova Book Cover Keyboard, mentre quelli che ordinano Tab S8+ o Tab S8 riceveranno una Book Cover Keyboard Slim.

Galaxy Tab S8 è acquistabile in Italia (consegne dal 25 febbraio) con prezzi che partono da 799 €, mentre i prezzi di Galaxy Tab S8+ partono da 999 € anche da questa pagina di Amazon. Infine il modello top Galaxy Tab S8 Ultra è proposto nel mercato italiano a un prezzo che parte da 1.299 € da questa pagina di Amazon con consegne a partire dal 25 febbraio.