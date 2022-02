Carlinkit mette Android su qualsiasi auto

Se avete una vecchia automobile e volete metterci dentro le tecnologie di Android Auto, potete acquistare il Carlinkit in offerta a 278,99 euro.

Si tratta di un dispositivo di forma quadrata, grande all’incirca quanto un box TV (misura 8 centimetri di lato e 2 centimetri di spessore), che si collega a qualsiasi monitor touchscreen tramite USB-C e da lì, consumando solo 3 Watt, è in grado di sfruttarlo per far girare il proprio sistema operativo, che come dicevamo è Android Auto in versione 9.0.

Presenta una porta per schede SIM con connettività 4G e uno per schede microSD fino a 128 GB, in modo da poter eventualmente espandere la memoria per musica (nei formati FLAC, WAV, WMA, MP3), video e foto. Il processore è un Qualcomm a 8 core e 1.8 GHz, e ci sono 4 GB di RAM e 64 GB di capacità per poter installare centinaia di applicazioni da usare durante la guida, come ad esempio Google Maps, Waze, Spotify, YouTube, Netflix, l’assistente Google e tutte le altre app presenti sul Play Store.

Monta GPS, WiFi e Bluetooth, quindi è in grado di sfruttare a pieno tutte queste applicazioni, trasformando così qualsiasi monitor in un moderno sistema di infotainment alimentato dalla piattaforma Android. Il fatto che ci sia lo slot per schede SIM lo rende all’occorrenza completamente indipendente dallo smartphone, ma chi non vuole o non può usare un’altra scheda telefonica può collegare lo smartphone senza fili e sfruttarlo anche per chiamare e ricevere telefonate.

Il costo di questo dispositivo è di 446,37 euro ma al momento è scontato del 38%, quindi lo potete pagare 278,99 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.