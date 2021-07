Qualcomm, ufficiale il chip Snapdragon 888 Plus

In occasione del MWC 2021, Qualcomm ha annunciato l’arrivo di Snapdragon 888 Plus 5G, chip che sarà alla base di vari telefoni top di gamma che vedremo della seconda metà dell’anno.

La nuova Snapdragon 888 Plus 5G Mobile Platform è un seguito dell’ammiraglia Snapdragon 888. L’azienda di San Diego riferisce che queste due piattaforme alimentano più di 130 progetti annunciati o in sviluppo.

Snapdragon 888 Plus promette “esperienze di punta” con funzionalità dedicate alll’intelligenza artificiale, lo streaming, la fotografia e altro ancora – sostenuto da prestazioni potenziate, “velocità senza pari” e “connettività premium”.

La piattaforma vanta le caratteristiche delle funzioni Snapdragon Elite Gaming che consentono di vantare reattività, grafica HDR e prestazioni di livello desktop.

Rispetto al suo predecessore, Snapdragon 888 Plus offre una maggiore velocità di clock del core Qualcomm Kryo 680 CPU Prime fino a 3.0 GHz e la sesta generazione di Qualcomm AI Engine con prestazioni AI fino a 32 TOPS, con un 20% di miglioramento in termini di prestazioni. Non cambia il processo produttivo, ancora una volta realizzato a 5nm nelle fonderie TSMC, e la GPU Adreno 660.

Sul versante connettività abbiamo il modem 5G Qualcomm Snapdragon X60 di terza generazione; il Qualcomm FastConnect 6900 Mobile Connectivity System consente di sfruttare le reti Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E, promettendo inoltre un’ottima esperienza audio Bluetooth.

IL (Triple ISP) Qualcomm Spectra 580 consente di registrare le informazioni in arrivo da tre sensori fotografici contemporaneamente con capacità di elaborazione parallela che arriva a i 2,7 gigapixel al secondo. Qualcomm Snapdragon 888 Plus supporta la registrazione video in 8K e display dalla risoluzione QHD fino a 144Hz.

I dispositivi commerciali basati sullo Snapdragon 888 Plus dovrebbero essere annunciati nel terzo trimestre del 2021. Tra questi, tenendo conto degli OEM citati nel comunicato preparato da Qualcomm, dovremmo vedere la serie Honor Magic 3 e un nuovo ROG Phone di Asus, o uanto meno una release aggiornata dello smartophone in termini di specifiche.

