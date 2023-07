Sconto Prime Day per la Solo Soundbar Series II, audio chiaro e potente con tutte le TV a 141€

Per il Prime Day, Amazon Bose lancia per la prima volta uno sconto sulla soundbar Solo di seconda generazione, un prodotto che aveva avuto un grande successo nella suo precedente modello. Il prezzo della Solo Soundbar Series II è di solo 141 €.

Bose Solo Series II, come laSolo, consiste in un solo elemento, la soundbar stessa, che si colloca direttamente sotto la TV per «e rende – come dice Bose stessa – una parola più comprensibile e offre un suono migliore per film, musica e giochi. All’interno, due driver fullrange angolati assicurano un suono ampio e ricco».

Con la funzione Dialogue Mode, la Solo Soundbar serie II semplifica la comprensione di ogni singola parola, senza la necessità di regolare il volume. Basta premere il pulsante della modalità dialogo sul telecomando in dotazione per attivare questa funzione. Inoltre, la decodifica Dolby integrata crea un’esperienza d’ascolto più ricca, appagante e straordinariamente realistica.

Con un’altezza appena inferiore a 8 cm, questa soundbar può essere posizionata sotto la maggior parte dei televisori. È inoltre inclusa una staffa da parete in acciaio di alta qualità per montare la soundbar a filo con la parete. Le piccole spie LED nella parte anteriore indicano le funzioni attivate.

È completamente priva di configurazione: tutto quello che si deve fare è collegare il sistema Bose Series II alla TV con un cavo audio, che può essere ottico, coassiale o analogico e la soundbar riconoscerà il tipo di cavo utilizzato. Grazie al telecomando si possono controllare la maggior parte delle sorgenti video collegate alla TV e il Bluetooth integrato rende possibile ascoltare in wireless anche la musica preferita da tutti i dispositivi compatibili.

Questa soundbar costa su Amazon 199 euro, Bose la presenta in offerta a 165€. Il prezzo di 141€ è quindi un’offerta di assoluto livello oltre che il prezzo migliore che abbiamo visto su questo prodotto.

Click qui per comprare.

