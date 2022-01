Quanto costa Galaxy S22, prezzi svelati prima del lancio

Chi aveva detto che la serie S22 dei Galaxy di Samsung sarebbe stata più economica non aveva probabilmente considerato il Covid, la carenza dei componenti e l’inflazione. Ha esordito così Roland Quandt, di WinFuture, in un tweet col quale ha anticipato i prezzi di tutti i modelli che saranno presentati entro febbraio.

Secondo le indiscrezioni in Europa i Galaxy S22 partono da 849 euro, mentre i più economici della linea S22 Plus e S22 Ultra partono rispettivamente da 1.049 euro e 1.249 euro. Questo quindi significa che la gamma 2022 costerà tanto quanto quella dell’anno scorso, tanto più che continuerà ad esserci un rincaro di 50 euro per i modelli della serie 22 e 22 Plus per il quale il cliente deciderà di aumentare la capacità.

Per la precisione il Galaxy S22 con 8 GB di RAM e 128 GB di capacità costa 849 euro mentre quello con 256 GB verrà proposto a 899 euro; il Galaxy S22+ da 128 GB costa 1.049 euro mentre quello da 256 GB verrà venduto a 1.099 euro; infine il Galaxy S22 Ultra con 8 GB di RAM e 128 GB di capacità costerà 1.249 euro, quello con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione invece verrà venduto a 1.349 euro mentre il più capiente da 512 GB (sempre con 12 GB di RAM) verrà commercializzato a 1.449 euro.

Come si evince da questo listino prezzi, per la serie Ultra invece il rincaro è di 100 euro tra un salto di memoria e l’altro, con una ben visibile differenza con l’attuale serie S21 Ultra: il prezzo della versione più economica di una generazione e dell’altra infatti è sempre lo stesso, ma mentre l’S21 Ultra ha 12 GB di RAM, il suo successore ne avrà soltanto 8.

Perciò chi vuole ottenere i benefici del maggiore quantitativo di RAM, nel caso della serie Ultra dovrà puntare almeno alla versione da 256 GB, spendendo quindi 100 euro in più rispetto a quel che avrebbe speso l’anno scorso per avere lo stesso quantitativo di RAM pur avendo a disposizione una capacità dimezzata.