Fotocamere, Ricoh e Pentax cambiano strategia per il mercato giapponese

Da anni il mercato delle fotocamere è in declino, un problema che riguarda tutti i big del settore, inclusa Pentax-Ricoh, una delle più antiche e prestigiose aziende nel mercato della fotografia e dell’ottica. Noboru Akabane, Presidente e CEO di Ricoh, ha annunciato cambiamenti relativi al business delle fotocamere a partire dal 1° aprile 2022 e in un comunicato parla di ristrutturazione dell’attività, con scelte che a suo dire in futuro saranno più specifiche nell’ambito del digitale, la vendita diretta ai consumatori (senza passare dai negozi tradizionali) e l’attivazione di workshop per il mercato giapponese.

Ricoh continuerà a produrre prodotti dedicati all’imaging ma la strategia di distribuzione prevede ora per il Sol Levante un approccio più diretto ai consumatori. Akabane riferisce che Ricoh Imaging si trova a dover affrontare numerose sfide e che l’attuale modello di business, con la produzione in serie e i negozi al dettaglio, non è più sostenibile. La soluzione, a suo dire, è una più aperta linea di comunicazione tra i fotografi e l’azienda stessa, offrendo agli utenti un riscontro più diretto e la possibilità di partecipare nelle fasi di pianificazione e sviluppo di un prodotto.

Per quanto concerne il brand Pentax, l’azienda continuerà a focalizzarsi sullo sviluppo di fotocamere a obiettivo singolo Single-Lens Reflex (SLR); il marchio in questione è indicato come molto apprezzato e con un suo seguito di sostenitori. Le mirrorless sono quelle prevalenti e con un suo target di utenti di aziende quali Canon and Nikon, ma c’è ancora spazio per nuove DSLR, come testimonia il successo dello scorso anno della Pentax K-3 Mark III. Tra le righe sembra di capire che le nuove fotocamere verranno offerte con nuove e ulteriori possibilità di personalizzazione per gli utenti.

Il settore è ad ogni modo in fermento. Nel 2020, Olympus ha annunciato che avrebbe lasciato il mercato e venduto la sua filiale fotografica a un fondo di investimento. Recentemente il CEO di Canon ha spiegato che lo sviluppo e la produzione di fotocamere reflex verrà interrotto “nel giro di pochi anni” per concentrarsi sulle fotocamere mirrorless.