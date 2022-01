Apple riduce la spesa di lobby per incidere sulla politica USA

Nel 2021 Amazon e Meta (la società sotto il cui cappello include Facebook) nel 2021 hanno speso cifre record in attività di lobby, mentre Apple nello stesso periodo ha diminuito le risorse in bilancio per finanziare attività lobbistiche. Occorre rilevare che negli USA l’attività di lobby è uno strumento di rappresentanza politica regolamentato con il quale gruppi, organizzazioni e individui, legati tra loro da interessi comuni, incidono, legittimamente, sulle istituzioni al fine di influenzarne le decisioni a proprio vantaggio.

Lo riferisce il sito The Hill spiegando che lo scorso anno Amazon e varie sue controllate hanno speso 20,3 milioni di dollari per far pressione sul Congresso, e Meta è arrivata a 20,1 milioni di dollari; tutte e due hanno incrementato del 7% le spese per attività di lobbying.

Nello stesso periodo preso in esame Apple ha speso 6,5 milioni di dollari per attività di lobby e per fare pressione sui legislatori, in calo rispetto ai 6,7 milioni di dollari dell’anno precedente. Google nel 2021 ha speso 9,8 milioni di dollari per i suoi «gruppi di pressione»: non è una cifra record per Big G ma il dato rappresenta un incremento del 27% anno su anno.

Apple negli USA è nel mirino del Congresso che punta a introdurre modifiche che obbligherebbero l’azienda a effettuare cambiamenti in App Store, obbligando a offrire sistemi di pagamento alternativi (non gestiti direttamente da Apple) e che potrebbero persino rendere superfluo App Store, con tutte le conseguenze del caso per la multinazionale di Cupertino.

Apple ha già evidenziato che i cambiamenti ora in discussione e in fase di approvazione renderebbero impossibile garantire sicurezza nelle transazioni oltre che per le app, attualmente verificate prima della pubblicazione. Attività di lobbying sono servite ad Apple anche per contrastare misure che andavano contro i suoi interessi che erano state proposte in stati quali Georgia, Arizona e North Dakota.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Finanza e Mercato è possibile partire dai rispettivi collegamenti.