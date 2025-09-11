Apple A19 Pro mostra muscoli e prestazioni nei primi benchmark

Prima ancora che i nuovi dispositivi raggiungano scaffali e utenti, spesso le prestazioni appaiono nel database online di Geekbench, uno degli strumenti più noti e apprezzati per misurare le prestazioni erogate, ed è proprio grazie a Geekbench 6 che circolano i primi test effettuati con A19 Pro che fa funzionare iPhone 17 Pro, 17 Pro Max oltre che il bello e sottile iPhone Air.

Invece il modello base iPhone 17 funziona con il processore A19, ma per avere un assaggio delle prestazioni erogate da questo chip bisogna attendere ancora un po’.

Incremento di routine per la CPU

Pur tenendo presente che si tratta di test non ufficiali, potranno essere tali solo con la disponibilità in commercio a partire da venerdì 19 settembre, Geekbench 6 indica una incremento di prestazioni compreso tra il 13% e il 15% per le operazioni effettuate tramite CPU.

Un balzo in GPU e grafica

Secondo questo dato l’incremento contenuto è in linea con quello di un upgrade annuale di routine, ma il balzo è molto più significativo nel comparto grafico. Nelle operazioni che sfruttano Metal e quindi i 6 core GPU di A19 Pro l’incremento arriva fino al 40% in più rispetto al chip della generazione precedente A18 Pro degli iPhone 16 Pro e Pro Max.

iPhone Air fa meglio con meno

Sempre nel comparto grafico iPhone Air registra un incremento molto più contenuto, intorno al 15%, risultato dovuto alla presenza di solamente 5 core GPU nella versione del chip A19 Pro dedicata al terminale Apple più sottile di sempre. In ogni caso va tenuto presente che il confronto è effettuato rispetto ai sei core GPU di A18 Pro, quindi iPhone Air fa meglio con meno.

Anche se preliminari e non ufficiali, i punteggi sulle prestazioni di A19 Pro di Geekbench 6 sembrano corrispondere con quanto dichiarato da Apple durante la presentazione del 9 settembre.

Test preliminari in linea con le dichiarazioni Apple

Nel comunicato degli iPhone 17 Pro Apple precisa che A19 Pro offre prestazioni sostenute fino al 40% superiori rispetto a A16 Pro dell’anno scorso. L.’indicazione è in linea con l’incremento massimo rilevato da Greekbench nel comprato GPU e grafica Metal.

L’aggettivo sostenute fa riferimento alla capacità del chip e del terminale di mantenere più a lungo il massimo delle prestazioni, senza doverle ridurle per contenere il calore emesso. Ma questo, oltre che sulla bontà di A19 Pro, dipende anche dalla presenza del raffreddamento con camera di vapore che debutta per la prima volta nei terminali Apple con i modelli iPhone 17 Pro, assente nei modelli dello scorso anno.

Infine Apple dichiara anche che A19 Pro eroga prestazioni CPU fino al 20% migliori, confrontandolo però con A17 Pro di due anni fa negli iPhone 15 Pro. Per questa ragione l’incremento tra il 13-15% rispetto ad A18 Pro nei primi test Geekbench non ufficiali sembra in linea con quanto possiamo aspettarci.

