La Signora Maisel tornerà per una quinta meravigliosa stagione su Prime Video

La meravigliosa Signora Maisel è appena tornata sul piccolo schermo di Prime Video e Amazon Studios ha già annunciato la nuova e ultima stagione. La sua serie più premiata, l’amata e acclamata The Marvelous Mrs. Maisel, è stata rinnovata per una quinta e ultima stagione.

Per quasi cinque anni la serie comica ha deliziato i suoi fan, dall’Upper West Side fino a oltre 240 Paesi e territori nel mondo. La quarta stagione è disponibile dal 18 febbraio su Prime Video. Le riprese della quinta e ultima stagione della “Signora Maisel” sono ora in corso a New York.

Un annuncio forse scontato, visti i risultati della serie tv ottenuti sin dalla prima stagione. La signora Maisel è opera della rinomata autrice Amy Sherman-Palladino e dell’executive producer Daniel Palladino, scritta e diretta da Sherman-Palladino e Palladino, ed è interpretata dalla vincitrice dell’Emmy Rachel Brosnahan, il quattro volte vincitore agli Emmy Tony Shalhoub, la tre volte vincitrice agli Emmy Alex Borstein, il nominato agli Emmy Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, e il vincitore dell’Emmy Luke Kirby. La serie, inoltre ha vinto 20 Emmy (ricevendo 54 nomination per le prime tre stagioni), 5 Critics Choice Awards, due Producers Guild Awards, un Writers Guild Award, cinque Screen Actors Guild Award e un Peabody Award.

Rachel Brosnahan potrà ancora dunque vestire, nella quinta stagione della Signora Maisel, i meravigliosi panni di Miriam “Midge”, che le hanno fatto vincere un premio Primetime Emmy per Outstanding Actress in a Comedy Series, due Golden Globe Awards, tre Screen Actors Guild Awards (tra cui uno per Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series), e due Critics Choice Awards—un palmares che nessun performer aveva mai messo insieme per una serie.

E la città di New York vedrà all’opera – con tutta probabilità – ancora migliaia di persone per la produzione dello show: ha dato lavoro a più di 34000 attori e artigiani durante le sue prime quattro stagioni.

“Amy, Dan e The Marvelous Mrs. Maisel hanno battuto un percorso inesplorato, riuscendo a dare importanza alle storie che raccontiamo sulle donne, mettendo in discussione le regole dell’industria nella quale lavoriamo e cambiando per sempre il panorama dell’intrattenimento grazie al loro storytelling, unico nel suo genere,” ha commentato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. “La grande quantità di premi ricevuti rafforza l’eredità di Maisel in vari modi, ma ad essere ancor più longevi e importanti sono i personaggi creati da Amy e quel mondo gioioso, geniale, unico al quale lei e Dan hanno dato vita. La serie ha significato davvero tanto per Prime Video e gli effetti del suo successo continueranno a farsi sentire a lungo, anche dopo la sua stagione finale. Non vedo l’ora che i fan e gli spettatori di Prime Video in tutto il mondo possano assaporare ogni momento mentre diamo il via al culmine di questa serie rivoluzionaria e indimenticabile.”

La quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel è disponibile dal 18 febbraio 2022, in esclusiva su Prime Video, con due episodi in uscita ogni venerdì per quattro settimane.

