The Marvelous Mrs. Maisel: il trailer della serie tv di Prime Video

Torneranno, ancora una volta, le battute taglienti, irriverenti ed esilaranti della meravigliosa signora Maisel. Arriveranno il 18 febbraio su Prime Video. Il servizio streaming di Amazon ha rilasciato il trailer ufficiale e il nuovo poster della quarta e attesissima stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, premiata da pubblico e critica, che arriverà tra pochi giorni, con due nuovi episodi in uscita ogni venerdì per quattro settimane.

Al centro della trama, sempre le vicende della giovane donna, madre e comica Mrs Maisel, della sua famiglia e dei suoi amici. Ma soprattutto la storia della sua carriera, alle volte in salita, altre sorprendentemente felice, nel mondo dello spettacolo. È il 1960 e c’è aria di cambiamento. Cercando di affinare il suo show, Midge si trova un ingaggio che le permette di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività. Ma l’impegno che mette nella sua arte – e il tempo che le dedica – crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici.

La tagliente, irriverente ed esilarante nuova stagione vedrà anche le partecipazioni speciali di Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

The Marvelous Mrs. Maisel, dalla rinomata creatrice Amy Sherman-Palladino e dall’executive producer Daniel Palladino, è scritta e diretta da Sherman-Palladino e Palladino, e annovera nel cast la vincitrice di un Emmy Rachel Brosnahan, il quattro volte vincitore dell’Emmy Tony Shalhoub, la vincitrice di tre Emmy Alex Borstein, la nominata agli Emmy Marin Hinkle, Michael Zegen,Kevin Pollak, Caroline Aaron, e il vincitore di un Emmy Luke Kirby.

