Apple mette in pausa Vision Pro per concentrarsi sugli occhiali AI

Di Mauro Notarianni
Apple accelera sugli occhiali AR, arriveranno a fine 2026 - macitynet.it

Apple avrebbe deciso di mettere in pausa lo sviluppo di un Vision Pro più leggero ed economico e spostare le risorse verso occhiali con AI che dovrebbe competere con gli smart Glass di Meta.

A riferirlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg spiegando che l’azienda aveva in cantiere un visore più economico e leggero, nome in codice N100, previsto per il 2027, ma l’azienda ha annunciato internamente che lo staff di questo progetto è stato spostato per accelerare il lavoro sugli occhiali.

La multinazionale di Cupertino a quanto pare è al lavoro su due varianti dei futuri occhiali; la prima variante, denominata N50, dovrebbe arrivare nel 2027; non prevede display e potrà essere abbinata con l’iPhone. La seconda variante, con display integrato, è quella che dovrebbe competere con i Meta Ray-Ban Display, smart glasses con schermo integrato nella lente e intelligenza artificiale, in grado di mostrare immagini in alta risoluzione mantenendo la privacy.

Gli smart glasses intelligenti e con display di Apple erano inizialmente previsti per il 2028 ma adesso l’azienda avrebbe deciso di accelerare lo sviluppo. Secondo le indiscrezioni questo accessorio dovrebbe fare molto affidamento sulle interazioni vocali e l’intelligenza artificiale, due aree nelle quali sinora Apple è sembrata essere in ritardo rispetto alla concorrenza.

Meta e Luxottica presentano i nuovi smart glass, Ray-Ban Display e Oakley Meta - macitynet.it
Immagine di Meta

Gurman riferisce che gli Apple Glasses dovrebbero essere disponibili in una varietà di stili e sfruttare un nuovo chip; includeranno speaker per la riproduzione di musica, fotocamere per la registrazione di foto e video, e offriranno funzionalità di controllo vocale utilizzabili con il telefono abbinato.

Apple ha previsto anche funzionalità legate alla salute, come visto sugli AirPods Pro 3 che ora possono rilevare la frequenza cardiaca quando ci si allena. Lo spostamento delle priorità verso gli occhiali è un cambio di strategia dopo il deludente debutto di Vision Pro, un prodotto interessante ma la cui diffusione è stata frenata dal prezzo elevato (3499$ negli USA), elemento che ha influito anche sul numero di app disponibili.

Il Vision Pro sembra aver perso centralità nelle strategie di Apple: ad agosto di quest’anno, il CEO Tim Cook, rispondendo brevemente ad una domanda specifica si era limitato a parlare di “un’area in cui crediamo molto”, senza ulteriori indicazioni chiare sulla strategia a breve termine.

Nonostante le vendite non siano stellari, Vision Pro sembra staia prendendo piede in varie nicchie nel settore enterprise,  sfruttato ad esempio nell’addestramento dei piloti, nella progettazione di cucine di design e in flussi di lavoro ingegneristico.

