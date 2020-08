Rachel Weisz protagonista di Dead Ringers, nuova serie tv per Amazon Prime Video

L’attrice premio Oscar Rachel Weisz sarà la protagonista della prossima serie originale di Amazon Prime Video “Dead Ringers” – “Inseparabili”, nel suo primo ruolo in una serie televisiva, ispirata all’omonimo thriller del 1988 di David Cronenberg.

Amazon Studios e Annapurna Television producono insieme la serie, la cui sceneggiatura sarà firmata da Alice Birch. “Dead Ringers” sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 200 paesi in tutto il mondo, probabilmente non prima del 2021.

In una versione moderna del thriller di David Cronenberg con Jeremy Irons, la serie vedrà protagonista la Weisz nel doppio ruolo delle gemelle Mantle, che condividono tutto: droghe, amanti e un desiderio impenitente di fare tutto il possibile, incluso spingersi oltre i confini dell’etica medica, nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l’assistenza sanitaria delle donne. La serie esplorerà il lato oscuro della medicina e della condizione umana, l’ambizione, l’interesse personale e la manipolazione del potere, a partire dallo sguardo delle gemelle, uno sguardo che – a differenza della pellicola di Cronenberg – sarà al femminile.

“Rachel Weisz, attrice tra le più affermate e versatili nel panorama contemporaneo, conquisterà il pubblico globale di Amazon Prime Video con la sua interpretazione di questi due personaggi spietati e complessi”, ha affermato Albert Cheng, COO e Co-Head of Television, Amazon Studios.

“Dead Ringers” è coprodotto da Amazon Studios e Annapurna Television. I produttori esecutivi sono Rachel Weisz, Stacy O’Neil e Alice Birch, con Megan Ellison, Sue Naegle, e Ali Krug per Annapurna Television, e con James G. Robinson, David Robinson, e Barbara Wall per Morgan Creek.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.