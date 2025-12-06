Radiologia, l’Intelligenza Artificiale non farà scomparire i professionisti della diagnostica per immagini

C’è chi prevede che l’AI sostituirà un giorno completamente i radiologi ma strutture sanitarie e cliniche di tutto il mondo stanno per il momento assumendo sempre più medici radiologi. La disponibilità di strumenti AI che migliorano questo lavoro e consentono di supervisionare attività di controllo sta portando a un aumento di professionisti che si occupano della diagnostica per immagini anziché alla loro riduzione, con i radiologi che svolgono un ruolo ancora più centrale nel percorso diagnostico e terapeutico.

“Unite tutto al contesto di una popolazione che invecchia, con conseguente crescente domanda di immagini mediche di tutti i tipi, e capirete perché Amaka Offiah (radiologo pediatra e professore di imaging muscoloscheletrico pediatrico) e la Royal College of Radiologists sono preoccupati per la carenza di radiologi e non dalla possibile loro sostituzione”, scrive il Financial Times. Secondo il prof. Offiah “l’AI sarà di aiuto ai radiologi ma non li sostituirà. Oserei dire che non li sostituirà mai”.

Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale è possibile riconoscere pattern, rilevare anomalie e persino prevedere i risultati grazie ad algoritmi addestrati su migliaia di immagini. L’IA, in sostanza, può essere utile come supporto e controllo per i radiologi, ad esempio evidenziando aree che potrebbero richiedere maggiore attenzione (minuscoli noduli, sottili fratture, ecc.), rilevare cambiamenti nel tempo o altri elementi che potrebbero passare inosservati all’occhio umano, con vantaggi in termini di precisione, riducendo il rischio di diagnosi errate e garantendo che i pazienti ricevano un trattamento tempestivo.

Due diversi sistemi di controllo (l’AI e il radiologo vero e proprio) possono portare a giudizi più rapidi e accurati, scrive ancora il Financial Times, individuando e correggendo qualcosa che l’altro non ha notato. In contesti ad alto rischio, dove le conseguenze di un errore possono essere enormi, le possibilità di sbagliare per colpa di una AI sono enormi.

Questo ambito è la dimostrazione che anche se le AI possono svolgere determinare compiti, i fisici medici sono ancora fondamentali, chiamati a utilizzare le proprie competenze per valutare l’affidabilità delle nuove metodiche, un importante elemento di garanzia della qualità delle prestazioni, dell’integrità e dell’eticità dell’utilizzo di sistemi impiegati in aziende sanitarie e ospedaliere.

