Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Tutorial e FAQ » iOS 26.2, come far lampeggiare lo schermo di iPhone per gli avvisi
Tutorial e FAQ

iOS 26.2, come far lampeggiare lo schermo di iPhone per gli avvisi

Di Yuri Di Prodo
iOS 26.2, come far lampeggiare lo schermo di iPhone per gli avvisi - macitynet.it

Il vostro iPhone può notificarvi gli avvisi in vari modi, e a partire da iOS 26.2 ne offre uno in più. Chi aggiorna a questa versione infatti può infatti far lampeggiare lo schermo ogni qual volta ne riceve uno, aumentando così la riconoscibilità di tutte quelle notifiche che arrivano anche quando il telefono è silenzioso e lo schermo, seppur bloccato, è in una posizione tale da poter essere visto facilmente.

Funzioni come questa nascono per aiutare le persone sorde o con difficoltà uditive in quanto offre un’alternativa al suono o alla vibrazione. Come dicevamo può tuttavia essere utile per chiunque, specialmente in ambienti silenziosi come biblioteche, studi di registrazione o sale riunioni; oppure di notte, quando non si vogliono suonerie o vibrazioni che disturbano eccessivamente; o ancora in ambienti rumorosi, dove è difficile percepire le notifiche audio.

Ve ne parliamo approfonditamente in questo articolo, cominciando col dirvi come si attiva e come potete eventualmente regolarne il funzionamento.

iOS 26.2, come far lampeggiare lo schermo di iPhone per gli avvisi - macitynet.it
iOS 26.2, come far lampeggiare lo schermo di iPhone per gli avvisi – macitynet.it

Come attivare il lampeggio dello schermo per gli avvisi iOS 26.2

Trattandosi di una funzione dedicata alle persone con disabilità, la trovate nel pannello delle Accessibilità:

  • aprite l’app Impostazioni;
  • cliccate su Accessibilità;
  • scorrete in basso fino a raggiungere la sezione Udito e cliccate su Audio ed effetti visivi;
  • scendete fino in fondo, ed accedete alla scheda Lampeggiamento per gli avvisi nel pannello Effetti visivi;
  • attivate l’omonimo interruttore.

Se non modificate altro, a lampeggiare sarà il flash LED posteriore. Questa funzione è tutt’altro che nuova: fu introdotta per la prima volta nel 2011 con iOS 5 e già da allora permetteva di far lampeggiare appunto il flash della fotocamera al ricevimento delle notifiche (ve ne parlammo anni fa in questo tutorial segnalandovi un trucco per potenziarlo con le custodie trasparenti).

iOS 26.2, come far lampeggiare lo schermo di iPhone per gli avvisi - macitynet.it
iOS 26.2, come far lampeggiare lo schermo di iPhone per gli avvisi – macitynet.it

Personalizzazione

A partire da iOS 26.2 come dicevamo a questa modalità si aggiunge una seconda opzione, quella appunto che nelle stesse condizioni permette di far lampeggiare il display: vi basta spostare il selettore sottostante (che per impostazione predefinita si trova su LED lampeggiante) sull’opzione chiamata Schermo.

In questo modo anziché il flash, ad illuminarsi con un bagliore bianco sarà lo schermo. Eventualmente potete selezionare l’opzione Entrambi per usare contemporaneamente le due modalità (vecchia e nuova).

In questo senso molto dipende dalle vostre abitudini: sicuramente il lampeggio del flash è utile quando l’iPhone viene appoggiato con lo schermo verso il basso, viceversa uno schermo che lampeggia risulta funzionale quando il telefono viene poggiato con lo schermo rivolto verso l’alto.

Tenete infine presente che potete affinare ulteriormente il funzionamento di questa notifica visiva attivando o disattivando i due interruttori presenti nella nuova schermata, grazie ai quali si può decidere se far lampeggiare flash/schermo anche quando lo schermo è sbloccato e quando è attiva la modalità Silenzioso.

iOS 26.2, come far lampeggiare lo schermo di iPhone per gli avvisi - macitynet.it
iOS 26.2, come far lampeggiare lo schermo di iPhone per gli avvisi – macitynet.it

Altre guide

Lo sapevate che su Macitynet trovate centinaia di altri tutorial su iPhone, iPad, ma anche su Mac e Apple Watch? Vi basta cliccare sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti selezionando poi quelli che desiderate leggere.

Ecco quelli dedicati ad iOS 26.

Tutti gli articoli su iOS 26 sono disponibili nella sezione dedicata ma ogni mattina alle 8 pubblichiamo un nuovo tutorial o trucco che trovate nella homepage di macitynet.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli per i tuoi regali

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet..ti

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Articolo precedente
Tony Fadell tra i nomi papabili come futuro CEO di Apple
Articolo successivo
Radiologia, l’Intelligenza Artificiale non farà scomparire i professionisti della diagnostica per immagini

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.