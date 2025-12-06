iOS 26.2, come far lampeggiare lo schermo di iPhone per gli avvisi

Il vostro iPhone può notificarvi gli avvisi in vari modi, e a partire da iOS 26.2 ne offre uno in più. Chi aggiorna a questa versione infatti può infatti far lampeggiare lo schermo ogni qual volta ne riceve uno, aumentando così la riconoscibilità di tutte quelle notifiche che arrivano anche quando il telefono è silenzioso e lo schermo, seppur bloccato, è in una posizione tale da poter essere visto facilmente.
Funzioni come questa nascono per aiutare le persone sorde o con difficoltà uditive in quanto offre un’alternativa al suono o alla vibrazione. Come dicevamo può tuttavia essere utile per chiunque, specialmente in ambienti silenziosi come biblioteche, studi di registrazione o sale riunioni; oppure di notte, quando non si vogliono suonerie o vibrazioni che disturbano eccessivamente; o ancora in ambienti rumorosi, dove è difficile percepire le notifiche audio.
Ve ne parliamo approfonditamente in questo articolo, cominciando col dirvi come si attiva e come potete eventualmente regolarne il funzionamento.
Come attivare il lampeggio dello schermo per gli avvisi iOS 26.2
Trattandosi di una funzione dedicata alle persone con disabilità, la trovate nel pannello delle Accessibilità:
- aprite l’app Impostazioni;
- cliccate su Accessibilità;
- scorrete in basso fino a raggiungere la sezione
Uditoe cliccate su Audio ed effetti visivi;
- scendete fino in fondo, ed accedete alla scheda Lampeggiamento per gli avvisi nel pannello
Effetti visivi;
- attivate l’omonimo interruttore.
Se non modificate altro, a lampeggiare sarà il flash LED posteriore. Questa funzione è tutt’altro che nuova: fu introdotta per la prima volta nel 2011 con iOS 5 e già da allora permetteva di far lampeggiare appunto il flash della fotocamera al ricevimento delle notifiche (ve ne parlammo anni fa in questo tutorial segnalandovi un trucco per potenziarlo con le custodie trasparenti).
Personalizzazione
A partire da iOS 26.2 come dicevamo a questa modalità si aggiunge una seconda opzione, quella appunto che nelle stesse condizioni permette di far lampeggiare il display: vi basta spostare il selettore sottostante (che per impostazione predefinita si trova su
LED lampeggiante) sull’opzione chiamata Schermo.
In questo modo anziché il flash, ad illuminarsi con un bagliore bianco sarà lo schermo. Eventualmente potete selezionare l’opzione Entrambi per usare contemporaneamente le due modalità (vecchia e nuova).
In questo senso molto dipende dalle vostre abitudini: sicuramente il lampeggio del flash è utile quando l’iPhone viene appoggiato con lo schermo verso il basso, viceversa uno schermo che lampeggia risulta funzionale quando il telefono viene poggiato con lo schermo rivolto verso l’alto.
Tenete infine presente che potete affinare ulteriormente il funzionamento di questa notifica visiva attivando o disattivando i due interruttori presenti nella nuova schermata, grazie ai quali si può decidere se far lampeggiare flash/schermo anche quando lo schermo è sbloccato e quando è attiva la modalità Silenzioso.
