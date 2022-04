WristChat porta WhatsApp su Apple Watch

Oggi per numerosi utenti è difficile se non impossibile immaginare una vita o, nei casi peggiori, anche solamente una giornata o un’ora senza i messaggi di WhatsApp: nell’universo Apple è disponibile per iPhone e Mac, non ancora purtroppo per Apple Watch, una lacuna che lo sviluppatore Adam Foot ha pensato bene di risolvere con l’app WristChat per Apple Watch.

L’idea è semplice e molto pratica: proprio come la versione web di WhatsApp, l’autenticazione dell’utente e l’associazione al proprio account avvengono in un colpo solo tramite la lettura di un codice QR che viene visualizzato al lancio dell’app su Apple Watch, semplicemente inquadrandolo con la fotocamera di iPhone all’interno dell’app Whatsapp.

A partire da questa configurazione rapida e automatica, WristChat visualizza sullo smartwatch la lista di tutti i messaggi più recenti, in modo simile a quanto avviene con l’app Messaggi di Apple. L’utente può effettuare un tap sulla conversazione desiderata per leggere l’intero messaggio e da qui è anche possibile rispondere.

Per farlo è possibile impiegare i sistemi di input di Apple Watch, inclusi Scribble e dettatura. Gli utenti che desiderano un sistema di digitazione da polso ancora più veloce, possono valutare l’acquisto di WristBoard, app tastiera virtuale dello stesso sviluppatore che funziona in tandem con WristChat. Oltre alla digitazione rapida con Swipe Keyboard, l’app tastiera WristBoard offre suggerimenti, autocorrezione, supporto multilingua e altro ancora.

Ricordiamo che con WristChat è possibile personalizzare l’interfaccia e alcune preferenze, tra cui il colore delle bolle dei messaggi e stabilire se visualizzare o meno le foto profilo dei contatti nella lista dei messaggi. La limitazione principale dell’app è l’impossibilità di iniziare una nuova conversazione da zero: al momento WristChat non è localizzata in italiano ma è possibile che lo sarà in futuro, visto che WristBoard già supporta la nostra lingua.

Entrambe le app di Adam Foot, WristChat (qui) e WristBoard (qui), sono disponibili su App Store al prezzo di 2,99 euro. Chi lo desidera può acquistarle entrambe in un unico bundle proposto da questa pagina di App Store al prezzo leggermente scontato di 3,99 euro, invece dell’acquisto separato delle due app di 5,98 euro.

Recentemente WhatsApp ha iniziato il rilascio delle nuove funzioni e controlli per i messaggi vocali. Sembra che WhatsApp stia lavorando per portare il limite dei trasferimenti di file e documenti fino a 2GB.