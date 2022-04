Return to Monkey Island, l’avventura capolavoro torna nel 2022

Una delle migliori serie di videogiochi di tutti i tempi tornerà in questo 2022 con alcuni dei suoi creativi originali chiave a bordo: stiamo parlando di Return to Monkey Island, “un gioco di Ron Gilbert”, lo stesso genio che ha concepito la saga commedia-avventura punta e clicca alla fine degli anni ’80. Semplicemente, un sogno che si avvera per milioni di appassionati nel mondo.

Gilbert ha scritto e diretto il gioco originale, The Secret of Monkey Island. È stato regista, programmatore e designer del sequel Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Ha lasciato Lucasfilm Games poco dopo l’uscita di quest’ultima, ma è stato accreditato su Tales of Monkey Island del 2009. Gilbert è ora tornato al lavoro sulla serie per cui è meglio conosciuto come co-designer e co-sceneggiatore insieme al collega veterano di Monkey Island, Dave Grossman.

Return to Monkey Island è in fase di sviluppo presso Gilbert’s Terrible Toybox. Lo studio sta lavorando al fianco di Devolver Digital e Lucasfilm Games sull’ultimo capitolo. Secondo la descrizione di un video teaser pubblicato da Devolver, sarà il seguito dei primi due giochi.

La clip nota anche che Michael Land, Peter McConnell e Clint Bajakian – che hanno già lavorato alla serie – stanno gestendo la musica, mentre Dominic Armato riprende il suo ruolo di Guybrush Threepwood. In estrema sintesi, il tutto fa ben sperare che si tratti di un vero gioco di Monkey Island.

Gilbert ha cercato per anni di recuperare i diritti di Monkey Island (e Maniac Mansion) da Lucasfilm Games di proprietà della Disney senza alcun risultato. Tuttavia, è bello vedere che lo stesso Gilbert, e tanti altri veterani di Monkey Island, sono tornati insieme per lavorare a un sequel che gli appassionati attendono con speranza da decenni.

Per molti videogiocatori sarà certamente uno dei titoli più attesi per questo 2022. E pensare che in passato lo stesso Gilbert aveva twittato che un terzo episodio della saga sarebbe stato annunciato solo “il primo di aprile”, come scherzo. Ed invece si farà davvero.