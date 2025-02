Il futuro impone a iPhone 16e gli 8GB di RAM

Pubblicità

Come si poteva immaginare, iPhone 16e ha 8 GB di memoria RAM.

La specifica tecnica, che avevamo supposto qualche settimana fa quando si è iniziato a parlare seriamente del nuovo modello fondandoci sulla necessità di elaborare le informazioni dell’Intelligenza artificiale, viene confermata dall’esplorazione di Xcode, l’IDE di Apple che offre strumenti per lo sviluppo software per macOS, iOS, iPadOS, watchOS e tvOS.

Come accennato, 8GB di RAM sono necessari perché il modello usato da Apple prevede l’allocazione nella memoria senza che l’utente percepisca rallentamenti nel caricamento, e a seconda delle funzioni richieste, tecnicamente il solo il modello LLM da 3 miliardi di parametri richiede dai 3.8 ai 4.4 GB di RAM, motivo per il quale Apple Intelligence richiede almeno un iPhone 15 o seguente (modelli con 8GB di RAM).

iPhone 16e è indicato dalla Mela come “progettato per Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale che fornisce informazioni utili e mirate, facendo un grande passo avanti nella protezione della privacy in ambito AI”. Per questo, come spiega anche qualche sito americano come MacRumors, deve avere 8 GB di Ram.

Tra gli strumenti AI di serie, “Ripulisci” per rimuovere facilmente gli elementi di distrazione dalle immagini, la ricerca con linguaggio naturale nell’app Foto per trovare foto e video semplicemente descrivendo quello che si sta cercando, la possibilità di sperimentare nuovi modi per esprimersi visivamente con Image Playground, creare l’emoji perfetta con Genmoji, il supporto alla scrittura con Strumenti dedicati per riassunti e suggerimenti.

Apple Intelligence, come accennato, protegge la privacy con l’elaborazione on-device: significa che molti dei modelli che alimentano Apple Inteligence vengono eseguiti esclusivamente sul dispositivo. Per le richieste più complesse che richiedono l’accesso a modelli più grandi, il Private Cloud Compute di Apple estende la privacy e la sicurezza di iPhone al cloud. Quando si accede al Private Cloud Compute, i dati dell’utente non vengono archiviati né condivisi con Apple: sono usati solo per gestire le richieste.

Phone 16e sarà disponibile nei colori bianco e nero, e nei modelli da 128GB, 256GB e 512GB, con prezzi di listino a partire da €729. I preordini partono da venerdì 21 febbraio, con disponibilità a partire da venerdì 28 febbraio.