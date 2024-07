Super robot Deebot T30 Omni, specializzato in bordi e angoli è scontato a 699€

Pubblicità

Il Deebot T30 Pro Omni è uno dei migliori e più recenti robot per la casa e ora va in sconto, lo pagate solo 699€, 300 euro meno del prezzo ufficiale.

Questo accessorio si distingue dai concorrenti grazie a una corposa serie di tecnologie proprietarie Ecovacs che permettono di rilevare e rimuovere lo sporco ovunque, anche nelle zone più difficili, dove altri robot ma anche aspirapolvere non riescono ad arrivare o pulire in modo efficace.

La più originale è TrueEdge, un panno ad estensione continua che si adatta in modo intelligente agli ostacoli, superando senza sforzo bordi e angoli.

Tutto questo fa in modo che il robot e il mocio collaborino per aderire sempre ai bordi, mantenendo sempre una distanza di solamente 1mm tra mocio e bordo, quindi senza lasciare zone morte e sporche. Il costruttore assicura risultati mai visti non solo per angoli e bordi ma anche per le zone intorno alle gambe di sedie e tavolo.

La tecnologia ZeroTangle invece consiste in una struttura a doppio pettine che risolve un altro problema comune in aspirapolvere e robot: i grovigli causati da fibre e capelli. Ecovacs assicura che forma a V e setole antistatiche riducono praticamente a zero le probabilità che si formino nodi.

C’è anche un motore di nuova generazione che assicura un flusso d’aria ancora più potente che arriva a una potenza di aspirazione di 11.000 Pa.

Tra gli altri dettagli

stazione di ricarica Omni Mini progettata per essere ancora più compatta, occupa uno spazio di solamente 60 cm

Funzione Auto Empty che svuota in automatico il serbatoio della polvere

panno sciacquato in acqua calda a 70 gradi e asciugato ad aria calda

ricarica acqua automatica

avvio senza faticata mediante un leggero tap con il piede sul robot

sensori sensori intelligenti per rilevare lo stato di sporcizia degli stracci. A seconda del livello di sporco, viene determinata una strategia di pulizia appropriata ed il pavimento viene passato una, due volte o in modo intensivo.

Questo prodigio della tecnologia per la pulizia per la casa costerebberp 999€. Ma Amazon ve lo presenta con il 30% di sconto a 699€. E nella confezione c’è anche un set di pezzi di ricambio incluso: Il kit contiene due spazzole laterali, una spazzola principale antigroviglio e tre filtri antibatterici.

