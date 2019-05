Nuovi Garmin Forerunner, tre smartwatch per chi ama corsa, sport e triathlon

Non importano i motivi che spingono i runner ad allacciarsi le scarpe da corsa e partire, per ognuno di essi arriva il nuovo compagno di allenamento Garmin Forerunner. Si chiamano Forerunner 45, Forerunner 45S, Forerunner 245, Forerunner 245 Music e Forerunner 945: sono gli ultimi arrivati della ormai famosa famiglia di smart sportwatch Garmin espressamente progettati per il running. Ricordiamo che a marzo il costruttore ha introdotto gli smartwatch di lusso Gaming Marq per volare, navigare, guidare, esplorare e per lo sport.

Tutti i modelli della nuova serie Garmin Forerunner, progettati da runner per i runner, presentano materiali leggeri e un design rinnovato grazie a cinque pulsanti laterali per una gestione ottimale dei menu e dei campi dati. Intuitivi e pronti all’uso appena tolti dalla confezione, sono progettati per essere utilizzati anche sotto la pioggia e prevedono display chiari e di immediata lettura, anche sotto la luce diretta del sole.

Ogni Forerunner prevede tecnologia satellitare GPS, GLONASS e Galileo, oltre alla rilevazione cardiaca al polso tramite Garmin Elevate, indispensabile per il monitoraggio dell’attività sportiva ma anche di quella fisica nella propria quotidianità. Prevedono la possibilità di ricevere le notifiche e nuove funzionalità di localizzazione e di sicurezza che consentono agli utenti, in caso di necessità, di condividere la loro posizione in tempo reale con i contatti selezionati.

Tutti i modelli di questa nuova collezione Garmin Forerunner integrano Garmin Coach, la funzione che fornisce ai podisti veri e propri piani di allenamento gratuiti che si adattano automaticamente in base agli obiettivi impostati e alle prestazioni.

Forerunner 45 e Forerunner 45S: i primi passi di una nuova passione

Per tutti coloro che per la prima volta si avvicinano alla corsa i modelli indicati sono Garmin Forerunner 45 e Forerunner 45S. Facili e intuitivi, questi due smart sportwatch sono i compagni perfetti per un utilizzo quotidiano e hanno, rispettivamente, una cassa da 42 millimetri e da 39 millimetri. Sono pensati per essere indossati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per monitorare passi, distanze, calorie bruciate, qualità del sonno, e non solo.

Infatti, grazie al monitoraggio dello stress e la registrazione dell’energia Body Battery, gli utenti possono concentrarsi sulla propria salute e pianificare meglio la propria giornata per ottimizzare i tempi di attività, allenamento e riposo.

Infine, integrando dodici profili di altrettanti sport diversi, Forerunner 45 è perfetto non solo per la corsa, ma anche per la bicicletta, l’ellittica, l’attività cardio, lo yoga e altro ancora. I nuovi Forerunner 45 e 45S hanno una batteria con autonomia fino a 7 giorni in modalità smartwacth e fino a 13 ore in modalità GPS e sono disponibili a un prezzo consigliato al pubblico di 199,99 euro.

Forerunner 245 e Forerunner 245 Music: per chi vuole di più

Pensati per chi ha sempre un obiettivo da raggiungere, e superare, i nuovi running watch multisatellitari (GPS, GLONASS e Galileo) Forerunner 245 prevedono nuove e innovative funzioni dedicate alla corsa. Tramite Garmin Coach sono in grado di fornire allenamenti personalizzati per portare a termine con successo e buoni risultati competizioni sulle distanze dei 5 e 10 chilometri, e della mezza maratona. Inoltre, In base ai dati registrati, Forerunner 245 è in grado di stimare il tempo di gara.

Le innovative funzioni fisiologiche avanzate permettono di misurare il valore VO2 Max, il tempo di recupero, la tipologia, aerobico e anaerobico, e il carico di un allenamento e altro ancora. Sono naturalmente compatibili con le fasce cardio Garmin e con Garmin Running Dynamics Pod, così da fornire indicazioni e dati ancora più dettagliati grazie alle dinamiche di corsa avanzate, tra cui cadenza, tempo di contatto con il suolo e oscillazione verticale.

Forerunner 245 prevede anche un sistema integrato di riconoscimento e rilevamento in caso di incidente durante l’attività sportiva, che invia, se connesso al proprio smartphone, in tempo reale un messaggio di allarme con la posizione in cui ci si trova ai contatti preselezionati. Dotato di rilevazione cardiaca al polso con tecnologia Garmin Elevate, giunta alla terza generazione e ancora più accurata, integra pulsossimetro Pulse Ox che permette agli utenti di rilevare e analizzare la saturazione di ossigeno nel sangue.

Sempre grazie al cardio al polso consente inoltre di registrare e indicare i momenti di stress maggiore. La funzione Body Battery invece permette di misurare in qualsiasi momento la quantità di energia del proprio corpo, così che l’utente sappia quando è il momento giusto per fare attività fisica o per riposare.

Il solo modello Forerunner 245 Music prevede anche una memoria interna sulla quale è possibile caricare i propri brani musicali preferiti da ascoltare con cuffie Bluetooth compatibili; la funzione Music è compatibile con i sevizi di streaming musicale di Spotify e Deezer, scaricabili sul dispositivo tramite la piattaforma Garmin Connect IQ Store. Ha una batteria con autonomia fino a 7 giorni in modalità smartwatch e fino a 24 ore in modalità GPS. I nuovi Forerunner 245 e Forerunner 245 Music sono disponibili rispettivamente a un prezzo consigliato al pubblico di 299,99 euro e di 349,99 euro.

Forerunner 945 per lo sport senza limiti

Nuoto, bici, corsa: questo il mondo al quale è destinato il nuovo Forerunner 945. Il triathlon e il mondo della multi-disciplina richiedono strumenti d’élite, ed è per questo che Garmin ha progettato questo nuovo sportwatch con ricezione GPS, GLONASS e Galileo. Per aiutare gli atleti a spostare sempre più in alto l’asticella delle proprie prestazioni, Forerunner 945 prevede innovative e ancora più specifiche funzioni, come il calcolo del valore VO2 Max e quello del carico di allenamento che suddivide la cronologia degli allenamenti svolti in categorie relative al grado di intensità e di sforzo effettuato.

Traccia inoltre i tempi di recupero e fornisce indicazioni su dinamiche avanzate di corsa, tra cui cadenza, tempo di contatto con il suolo, oscillazione verticale ed altri dati fondamentali. Inoltre, l’innovativa nuova analisi del Training Load consente, con un colpo d’occhio, di studiare graficamente l’andamento dei tuoi progressi e quali zone di lavoro sono ancora da migliorare. Forerunner 945 offrirà un target da raggiungere basato sul trend delle tue sessioni con un semplice suggerimento sul display direttamente dal widget del Training Status.

Garmin Forerunner 945 prevede un sistema integrato di riconoscimento e rilevamento in caso di incidentedurante l’attività sportiva, che invia, se connesso al proprio smartphone, in tempo reale un messaggio di allarme con la posizione in cui ci si trova a dei contatti preselezionati. Compatibile anche con le fasce cardio Garmin HRM-Dual, Garmin HRM-Swim, Garmin HRM-Tri e Garmin HRM-Run, ha rilevazione cardiaca al polso con tecnologia Garmin Elevate, giunta alla terza generazione e quindi ancora più accurata. Novità è il pulsossimetro Pulse Ox che permette agli utenti di rilevare e analizzare la saturazione di ossigeno nel sangue.

Con cartografia integrata, Forerunner 945 prevede anche una memoria interna sulla quale è possibile caricare i propri brani musicali preferiti da ascoltare con cuffie Bluetooth compatibili, o di ascoltarle tramite i sevizi di streaming musicale di Spotify e Deezer, scaricabili sul dispositivo tramite la piattaforma Garmin Connect IQ Store. Inoltre, prevede pagamenti contactless direttamente dall’orologio grazie alla funzione Garmin Pay. La batteria ha una autonomia fino a due settimane in modalità smartwatch, fino a 36 ore in modalità GPS e fino a 10 in modalità GPS con musica.

Il nuovo Garmin Forerunner 945 è disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 599,99 euro. Prevista anche una versione triathlon, con fasce cardio HRM – Swim e HRM – Tri e un kit a sgancio rapido, ad un prezzo consigliato al pubblico di 799,99 euro.